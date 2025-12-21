İstanbul'da sıra ucuz kiralık konutta: İnşaatları başladı

Deprem bölgesinde çalışmaların büyük ölçüde tamamlanmasına yaklaşılırken, kamu bu kez sosyal konut hamlesini gündemine aldı. Amaç net: Ev sahipliği oranını yukarı çekmek, artan kiralar karşısında zorlanan vatandaşa bir nebze olsun nefes aldırmak.





Bu kapsamda iki aşamalı bir plan devreye sokuldu. İlki, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği oldu. 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için başvurular sona erdi. Kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak. Hak kazananlar ise Mart 2027’den itibaren evlerine kavuşmaya başlayacak.

KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ BAŞLADI

Hürriyet'in haberine göre; Asıl dikkat çeken ikinci hamle ise Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan kiralık sosyal konut modeli. Dünyada örnekleri bulunan bu sistemin ilk adresi İstanbul olacak. Kentin her iki yakasında, ilk etapta 15 bin kiralık konut inşa edilecek. Şartları sağlayan vatandaşlar, bu evlerde uygun bedellerle devletin kiracısı olacak.

KİRALIK KONUTLARA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kiralık sosyal konutlar, alt gelir grubuna yönelik olacak. Hiç evi olmayan ve belirlenen gelir sınırını aşmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Sosyal konut projelerinde olduğu gibi burada da özel kontenjanlar planlanıyor.

Memurlar, emekliler, engelliler ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için ayrı kontenjanlar ayrılması öngörülüyor.

KİRALAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Projeler tamamlandıktan sonra TOKİ duyuruya çıkacak. Başvurular toplanacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Kurada ismi çıkan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. Evler üç yıllığına kiraya verilecek. Bu süre boyunca yönetim, bakım ve denetim TOKİ tarafından yürütülecek.





Kiralar, piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde olacak. Artışlar ise memur maaş zamları oranında yapılacak. Üç yılın sonunda kiracı tahliye edilecek, gerekli bakım işlemleri tamamlandıktan sonra konut yeni hak sahibine verilecek.





Bu sistemle dar gelirli vatandaş, piyasa şartlarının çok altında bir bedelle ev kiralayabilecek. Üstelik karşısında kurumsal bir muhatap olduğu için fahiş zam ve ani tahliye baskısından kurtulacak.





Projelerin yaygınlaşmasıyla birlikte konut arzı artacak, kira artış hızının da yavaşlaması bekleniyor.





Bir diğer önemli başlık ise kentsel dönüşüm. Evi dönüşüme girecek aileler için bu konutlar ciddi bir alternatif olacak. Uygun fiyatlı kiralık ev seçeneği, dönüşüm kararını da kolaylaştıracak gibi görünüyor.

UCUZ KİRALIK KONUT İNŞAATLARI BAŞLADI

Kiralık sosyal konut projelerine İstanbul’dan başlanmasının iki temel nedeni var: Kira fiyatlarının en sert arttığı şehir olması ve kentsel dönüşüm için ihtiyaç duyulan rezerv konut ihtiyacı.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, projelerin bir kısmında inşaatların başladığını, kalan bölümün ise 2026’da hayata geçirileceğini söyledi. Hedef, yaklaşık bir yıl içinde ilk teslimleri yapmak.















