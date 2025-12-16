Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları

TOKİ sosyal konutlarında kontenjanlar belirli gruplara ayrıldı. Şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çocuklu aileler için özel oranlar belirlendi. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirlenen gelir sınırlarını aşmaması ve kendisi ile ailesi adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca ikamet şartı da başvurunun temel kriterleri arasında yer alıyor.