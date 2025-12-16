Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci sona yaklaştı. e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılan başvurular için takvim netleşirken, kura tarihleri de açıklandı. Hak sahipleri yıl sonundan itibaren belirlenecek, süreç Şubat 2026’ya kadar devam edecek.
Türkiye’nin konut ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeyi amaçlayan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, başvuru aşamasında kritik bir eşiğe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 81 ili kapsayan proje kapsamında başvurular kasım ayında başlamıştı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekimlerine çevrildi.
Başvurular ne zaman bitiyor?
TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular iki farklı kanaldan alınıyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık tarihinde sona erecek. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılan başvurular için ise son gün 19 Aralık Cuma olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yeni başvuru kabul edilmeyecek.
Kura çekimi ve sonuç takvimi
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık itibarıyla başlayacak. TOKİ kura süreci, illerin konut sayısı ve talep yoğunluğuna göre planlanacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Kura sonuçları etap etap kamuoyuyla paylaşılacak.
Ödeme şartları ve konut tipleri
Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla alıcılara sunulacak. Konutların önemli bir bölümü 2+1 dairelerden oluşurken, 1+1 seçenekler de yer alıyor. Metrekare büyüklükleri 55 ile 80 metrekare arasında değişen daireler, şehirlerin ekonomik yapısına göre fiyatlandırıldı. İstanbul ve Anadolu illeri için ayrı ödeme planları uygulanacak.
Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları
TOKİ sosyal konutlarında kontenjanlar belirli gruplara ayrıldı. Şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çocuklu aileler için özel oranlar belirlendi. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, belirlenen gelir sınırlarını aşmaması ve kendisi ile ailesi adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca ikamet şartı da başvurunun temel kriterleri arasında yer alıyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine ilişkin il bazlı dağılım, başvuru koşulları ve süreç detayları resmi TOKİ platformları üzerinden takip edilebiliyor.