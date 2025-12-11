Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e indirdi. Faiz kararı sonrası gözler bankaların konut finansman oranlarına çevrildi. Faizsiz ev sahibi olmak isteyenler, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Finans, Kuveyt Türk ve Albaraka gibi bankaların sunduğu kar oranlarını araştırıyor. 1, 2 ve 3 milyon TL’lik konut finansmanı için yapılan geri ödeme hesaplamaları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu gelişmelerle birlikte katılım bankalarının güncel konut finansman tabloları yakından takip ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Banka, 150 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini %39.50'den %38.00'e çekti. Piyasa beklentileri, kasım ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte, politika faizinde yeni bir indirime gidileceği yönündeydi. Faiz kararı sonrası gözler bankaların konut finansman tutarlarına çevrildi. İşte Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Finans, Kuveyt Türk ve Albaraka Türk konut finansman oranları.

Ziraat Katılım'ın 2,79'luk aylık kar oranı hesaplamasında kampanyalı ve sigortalı konut finansman paketi, 1 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 28 bin 966,07 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 3 milyon 475 bin 928 TL.

Ziraat Katılım'ın 2,79'luk aylık kar oranı hesaplamasında kampanyalı ve sigortalı konut finansman paketi, 2 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 57 bin 932 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 6 milyon 951 bin 856 TL.

Ziraat Katılım'ın 2,79'luk aylık kar oranı hesaplamasında kampanyalı ve sigortalı konut finansman paketi, 3 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 86 bin 898 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 10 milyon 427 bin 785 TL.

Vakıf Katılım'ın 2,74'lük aylık kar oranı hesaplamasında sıfır konut finansman paketi, 1 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 28 bin 512 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 3 milyon 421 bin 496 TL.

Vakıf Katılım'ın 2,74'lük aylık kar oranı hesaplamasında sıfır konut finansman paketi, 2 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 57 bin 024 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 6 milyon 842 bin 992 TL.

Vakıf Katılım'ın 2,74'lük aylık kar oranı hesaplamasında sıfır konut finansman paketi, 3 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 85 bin 537 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 10 milyon 264 bin 488 TL.

Türkiye Finans'ın 3,08'lik aylık kar oranı hesaplamasında ilk konutunu alan sigortalı konut finansman paketi, 1 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 31 bin 630 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 11 milyon 386.864 TL.

Türkiye Finans'ın 3,08'lik aylık kar oranı hesaplamasında ilk konutunu alan sigortalı konut finansman paketi, 2 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 63 bin 260 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 7 milyon 591.243 TL.

Türkiye Finans'ın 3,08'lik aylık kar oranı hesaplamasında ilk konutunu alan sigortalı konut finansman paketi, 3 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 94 bin 890 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 11 milyon 386.864 TL.

Kuveyt Türk'ün 2,81'lik aylık kar oranı hesaplamasında konut finansman paketi, 1 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 29 bin 148 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 3 milyon497.753 TL.

Kuveyt Türk'ün 2,81'lik aylık kar oranı hesaplamasında konut finansman paketi, 2 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 58 bin 296 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 6 milyon 995.524 TL.

Albaraka'nın 2,75'lik aylık kar oranı hesaplamasında konut finansman paketi, 1 milyon TL'lik kredi finansmanı ve 120 ay vadeli seçeneğinde aylık taksit tutarı 28 bin 653 TL olarak sağlanıyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 3 milyon 438.430TL.