AGS BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR: MEB AGS 10 bin öğretmen ataması takvimi ve branş dağılımı 2026 açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen AGS sistemi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen ataması için süreç yakından takip ediliyor. AGS sınavına giren yüz binlerce aday, atama yapılacak branşlar ve kontenjan dağılımının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bakanlığın branş dağılımı için planladığı takvim netleşirken, son atamalardaki branş öncelikleri de yeniden gündeme geldi.