Tunceli'de okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Tunceli'de kar tatili var mı? Valilik duyurusu

Tunceli'de okullar yarın tatil mi? Tunceli Valiliği, Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda yarın kar yağışının etkili olması beklendiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte, hem veliler hem de öğrenciler yarın kar tatili var mı? sorusunu gündeme taşıdı. Konuyla ilgili son dakika valilik açıklaması ve detaylar haberimizde.
Hava sıcaklıklarının hızla düşmeye başlaması ve beklenen yoğun kar yağışı ile Tunceli'de de tatil konusu yeniden gündemin ilk sırasına oturdu. Tunceli Valiliği son dakika açıklamasıyla öğrencilerin merakla beklediği kar tatili duyurusunu paylaştı. Peki Tunceli'de yarın okullar tatil edildi mi? İşte detaylar ve resmi açıklamalar.
TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK 2026
Tunceli'de beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle valilik tarafından eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
TUNCELİ VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
Tunceli Valiliği, artması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.