Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara telefonda görüştü: Gündem Suriye'de istikrar ve güvenlik

00:489/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye sahasındaki son gelişmeler masaya yatırıldı. Görüşmede sivillerin korunması, Halep çevresinde güvenliğin sağlanması, devlet egemenliğinin tüm ülkeye yayılması ve bölgede istikrarı güçlendirecek ortak koordinasyon vurgusu öne çıktı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Suriye sahasındaki son gelişmeler değerlendirilirken, bölgede istikrarın temellerinin sağlamlaştırılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Şara öncelikleri sıraladı

Cumhurbaşkanı Şara, görüşmede Suriye’nin ulusal ilkelerine vurgu yaparak, devlet egemenliğinin tüm ülke topraklarına yayılmasının temel öncelik olduğunu ifade etti. Şara, mevcut süreçte sivillerin korunması, Halep çevresinde güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini engelleyen yasa dışı silahlı görüntülerin sona erdirilmesinin öncelikler arasında yer aldığını belirtti.

Ortak tehditler ve zorluklar karşısında koordinasyon vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’nin güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalara verdiği desteği dile getirerek, ortak tehditler ve zorluklar karşısında koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Ankara–Şam hattında iş birliği mesajı

Görüşmede taraflar, iki ülkenin ilgili kurumları arasında yakın iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Bu koordinasyonun, karşılıklı anlayışların hayata geçirilmesini sağlaması, Suriye ve Türk halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede kalıcı barış ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

