Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara telefonda görüştü: Gündem Suriye'de istikrar ve güvenlik

Cumhurbaşkanı Şara, görüşmede Suriye’nin ulusal ilkelerine vurgu yaparak, devlet egemenliğinin tüm ülke topraklarına yayılmasının temel öncelik olduğunu ifade etti. Şara, mevcut süreçte sivillerin korunması, Halep çevresinde güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini engelleyen yasa dışı silahlı görüntülerin sona erdirilmesinin öncelikler arasında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’nin güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalara verdiği desteği dile getirerek, ortak tehditler ve zorluklar karşısında koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Görüşmede taraflar, iki ülkenin ilgili kurumları arasında yakın iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Bu koordinasyonun, karşılıklı anlayışların hayata geçirilmesini sağlaması, Suriye ve Türk halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede kalıcı barış ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.