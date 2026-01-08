Yeni Şafak
Yeni Şafak Halep'te | SDG'ye verilen süre doldu: Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı

11:268/01/2026, Perşembe
Şam yönetimi, terör örgütü SDG'ye karşı harekete geçti.
Şam yönetimi, terör örgütü SDG'ye karşı harekete geçti.

Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep’in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik operasyon başladı. Suriye ordusu tankları Halep'e girdi. Bölgede çatışma sesleri duyuluyor. SDG mevzileri yoğun bombardıman altında. Yeni Şafak muhabiri Furkan Erten, Halep'teki sıcak gelişmeleri anbean aktarıyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu olan SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu için görüşmeler sürerken Halep karıştı. Halep’te SDG kontrolündeki mahallelerden saldırılar düzenlenmesi üzerine Suriye Savunma Bakanlığı, sınırlı bir harekât için düğmeye bastığını açıkladı. Suriye, saat 13.30'dan itibaren PKK/YPG hedeflerine "yoğun ve hedefli" saldırı başlatacağını kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağını" bildirdi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

Nokta operasyonlar başladı

14.19:
Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlara başladı
14.11:
Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Geçiş noktalarına saldırı

13.42:
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi.

Halep'ten kaçış sürüyor

13.00:
Muhabirimiz Furkan Erten, Halep'te Suriye ordusu ile SDG arasında çatışmaların yaşandığı Şeyh Maksut ve Eşrefiye Mahalllelerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini, ordunun bölge halkını güvenli şekilde tahliye ettiğini aktardı.
Suriye ordusu ile SDG arasında çatışma anları
MSB: Suriye isterse desteğe hazırız

12.00:
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Halep'te başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:
  • "Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

Suriye ordusu SDG'ye saat verdi

11.25:
Suriye ordusu, saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine operasyona başlayacaklarını açıkladı.

Suriye ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını bildirdi. Sivillerden SDG’ye ait tüm mevzilerden uzak durmaları istenilen açıklamada, belirtilen mahallelerde saat 13.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edileceği aktarıldı.


Halep’teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

