Yeni Şafak Halep'te | SDG'ye verilen süre doldu: Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı

Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep’in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik operasyon başladı. Suriye ordusu tankları Halep'e girdi. Bölgede çatışma sesleri duyuluyor. SDG mevzileri yoğun bombardıman altında. Yeni Şafak muhabiri Furkan Erten, Halep'teki sıcak gelişmeleri anbean aktarıyor.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu olan SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu için görüşmeler sürerken Halep karıştı. Halep’te SDG kontrolündeki mahallelerden saldırılar düzenlenmesi üzerine Suriye Savunma Bakanlığı, sınırlı bir harekât için düğmeye bastığını açıkladı. Suriye, saat 13.30'dan itibaren PKK/YPG hedeflerine "yoğun ve hedefli" saldırı başlatacağını kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağını" bildirdi.
Nokta operasyonlar başladı
Geçiş noktalarına saldırı
Halep'ten kaçış sürüyor
MSB: Suriye isterse desteğe hazırız
- "Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Suriye ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını bildirdi. Sivillerden SDG’ye ait tüm mevzilerden uzak durmaları istenilen açıklamada, belirtilen mahallelerde saat 13.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edileceği aktarıldı.
Halep’teki çatışmalar
Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.
Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.
Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.
Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.