Şam'ın sabrı taştı: Halep'te SDG'ye operasyon

Suriye’de 10 Mart 2025’te terör örgütü SDG/PKK ile imzalanan anlaşmanın örgüt tarafından uygulanmamasının ardından ipler kopma noktasına geldi. Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yuvalanan örgüte bağlı militanlar, kent merkezindeki sivil yerleşim alanlarına top ateşi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi. Saldırılarda biri çocuk ikisi kadın 5 Suriyeli sivilin yanı sıra Suriye ordusuna bağlı bir asker yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.





TÜM MEVZİLER MEŞRU HEDEF

Bu gelişmelerin ardından Suriye ordusu dün iki mahalledeki SDG/PKK mevzilerinin meşru hedef olduğunu ilan ederek sivillerden operasyon öncesi iki mahalleyi terk etmesini istedi. Suriye basını, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede ‘SDG’ adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığını duyurdu. Suriye Ordu Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere çağrıda bulunarak, PKK/YPG’ye ait mevzilerden uzak durmalarını istedi. Sivillerin zarar görmemesi amacıyla bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığı bildirildi.





10 MART'A UYMADI

Şam hükümeti ile SDG/PKK arasında imzalanan 10 Mart anlaşmasının uygulanması için yılsonuna kadar süre tanınmasına rağmen anlaşmayı uygulamaktan kaçınan örgüt, yapılan müzakereleri de boşa çıkardı. Anlaşmada ön görülmesine rağmen Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’den çekilmeyen örgüt militanları, son üç günde buradan özellikle Şihan ve Leyramun kavşakları ile Bustan el-Paşa ve El-Siryan gibi mahallelere saldırılar düzenledi. Sivilleri hedef alan top ateşi, İHA ve füze saldırılarında biri çocuk ikisi kadın 5 sivil öldü, 21 sivil yaralandı.





İKİ MAHALLEDEN TAHLİYELER

SDG/PKK’nın diyalog yerine çatışmayı seçmesi üzerine Suriye ordusu, “Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’deki tüm SDG/PKK mevzilerinin bundan sonra meşru hedef olduğunu” ilan etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada, SDG/PKK’nın anlaşma yerine çatışmayı seçtiği belirtilirken, “Sivillerin bölgeden tahliyesi için El-Zuhur caddesi ve El-Avrad Mahallesi’nin açık tutulacağı” ifade edildi. Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çıkış için insani koridor açtığını bildirmesinin ardından çok sayıda aile mahalleri terk ederek Halep’in hükümet kontrolündeki bölgelerine geçti. Syria TV’ye konuşan yerel kaynaklar, terör örgütü SDG/PKK militanlarının sivillerin tahliye edildiği El-Zuhur caddesi ve El-Avrad Mahallesi’ne yönelik roketli saldırılar düzenlediğini aktardı.





HAPİSHANEDEN KAÇIŞ

Suriye ordusunun tahliye için süre tanımasının ardından örgütün kontrolündeki bölgelerde hareketlilik başladı. Yerel kaynaklar, terör örgütü SDG/PKK kontrolündeki bölgede bulunan El-Şukeyf Hapishanesi’ndeki mahkumların da yaşanan kargaşadan yararlanarak hapishaneden kaçtığını bildirdi. Kaynaklar, söz konusu mahkumların tamamının iki mahalleden hükümetin kontrolündeki bölgelere ulaştığı bilgisini verdi.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin tahliyesi için verdiği süre saat 15.00’te sona erdikten sonra ordu güçleri, tahliye koridorlarını kapatarak iki mahalleyi güvenlik ablukasına aldı. Yerel kaynaklar, çok sayıda zırhlı aracın bölgeye sevk edildiğini bildirirken İçişleri Bakanlığı, iki mahallenin çevresinde bir güvenlik ablukası oluşturulduğunu ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Halep Enformasyon Müdürlüğü ise gerilim sona erene kadar iki mahalleden tahliye edilen sivillere barınma yerleri tahsis edileceğini bildirdi.





İKİ GRUP SDG/PKK’DAN KOPTU

Öte yandan, Suriye ordusu ile SDG/PKK arasında gerilim zirveye çıkarken ordu tarafından yapılan açıklamada, SDG/PKK içindeki iki silahlı grubun saf değiştirdiğini ve bu grupların bölgeden çıkarıldığını duyurdu. İki gruba bağlı savaşçıların, Şeyh Maksud Mahallesinin dışına gelerek ordu güçlerine teslim olduğu ifade edildi.



