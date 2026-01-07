Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
SDG vakit kazanma peşinde

SDG vakit kazanma peşinde

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:007/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Suriye hükümeti ve terör örgütü PKK/SDG arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı kapsamında verilen süreyi dolduran örgüt, vakit kazanmaya çalışıyor.

Geçmişte örgüte TIR'larla silah gönderen ABD desteğini çekerken, örgütü kullanan en büyük ülke İsrail olarak öne çıkıyor. İsrail kendisine komşu ülkeleri hedef alan 'Oded Yinon Planı'nı (ülkelerde istikrarsız ortam sağlama) devreye soktu. Güneyde Dürzileri destekleyen İsrail kuzeyde de SDG'ye arka çıkıyor. İsrail, Suriye'de Esed artığı silahlı grupları da kışkırtıyor. Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör örgütü entegre olmak yerine ayak diremeye devam ediyor. Fransa da el altından örgütü destekliyor. Örgütün kontrolündeki hapishanelerde birçok Fransız DEAŞ'çı bulunuyor. Güvenlik kaygısı taşıyan iki ülke, DEAŞ ülkelerine gelmemesi için SDG'ye hava desteği, istihbarat paylaşımı, silah temini, askeri eğitim ve operasyonel destekler veriyor. Türkiye, Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Afrin'de devasa tüneller ve beton duvarlarla örülmüş yer altı şehirleriyle bulmuştu. Örgütün silah depoları ve tünellerinin duvarları ile mevzilerini de Fransa’nın Münbiç'teki çimento şirketi Lafarge’ın verdiği çimentolar ile inşa ettiği ortaya çıkmıştı.



#SDG
#Terör
#PKK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları