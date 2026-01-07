SDG vakit kazanma peşinde

Geçmişte örgüte TIR'larla silah gönderen ABD desteğini çekerken, örgütü kullanan en büyük ülke İsrail olarak öne çıkıyor. İsrail kendisine komşu ülkeleri hedef alan 'Oded Yinon Planı'nı (ülkelerde istikrarsız ortam sağlama) devreye soktu. Güneyde Dürzileri destekleyen İsrail kuzeyde de SDG'ye arka çıkıyor. İsrail, Suriye'de Esed artığı silahlı grupları da kışkırtıyor. Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör örgütü entegre olmak yerine ayak diremeye devam ediyor. Fransa da el altından örgütü destekliyor. Örgütün kontrolündeki hapishanelerde birçok Fransız DEAŞ'çı bulunuyor. Güvenlik kaygısı taşıyan iki ülke, DEAŞ ülkelerine gelmemesi için SDG'ye hava desteği, istihbarat paylaşımı, silah temini, askeri eğitim ve operasyonel destekler veriyor. Türkiye, Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Afrin'de devasa tüneller ve beton duvarlarla örülmüş yer altı şehirleriyle bulmuştu. Örgütün silah depoları ve tünellerinin duvarları ile mevzilerini de Fransa’nın Münbiç'teki çimento şirketi Lafarge’ın verdiği çimentolar ile inşa ettiği ortaya çıkmıştı.