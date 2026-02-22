Yeni Şafak
Tekirdağ’da okullar tatil mi? 23 Şubat Pazartesi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

14:2322/02/2026, Pazar
Tekirdağ’da etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Meteoroloji’nin tahmini raporuna göre, kentte kar yağışının yer yer etkili olması bekleniyor. Meteoroloji’nin uyarıları sonrası öğrenci ve veliler Tekirdağ’da okullar tatil mi? 23 Şubat Pazartesi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorusunu sormaya başladı.

Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ganos Dağı, Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü.

Kar yağışının yüksek kesimlerde yer yer etkili olması bekleniyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yolların açık kalması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ’da kar yağışı var mı okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Tekirdağ’da okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 23 Şubat Pazartesi günü için kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Tekirdağ’da okullar tatil edildiğine ilişkin Valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

#Tekirdağ
#okul tatil haberleri
#Tekirdağ Valiliği
