Tekirdağ’da kar yağışı var mı okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Tekirdağ’da okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 23 Şubat Pazartesi günü için kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Tekirdağ’da okullar tatil edildiğine ilişkin Valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.