İŞKUR üzerinden yayımlanan İŞKUR iş ilanları, iş arayanlara Türkiye geneli açık iş ilanlarına hızlı ve güvenilir erişim imkânı sunar. Kamu kurumu İŞKUR alımları ile birlikte özel sektör İŞKUR iş ilanı başvuruları, farklı meslek grupları ve nitelik seviyelerine göre sürekli güncellenmektedir. İŞKUR e-şube açık iş ilanı ekranı sayesinde adaylar, il/ilçe, meslek, çalışma şekli ve sektör filtreleriyle kendilerine uygun pozisyonları kolayca görüntüleyebilir, Şubat 2026 itibarıyla yayımlanan güncel ilanlarda, KPSS şartı aranmayan pozisyonlardan KPSS'li memur ve işçi alımlarına kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Peki İŞKUR iş ilanlarına nereden bakılır? İşte İŞKUR e-şube açık iş ilanı ekranı.
İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), iş arayan vatandaşlar ile personel ihtiyacı olan kamu kurumları ve özel sektör işverenlerini buluşturan en önemli platformlardan biridir. Türkiye geneli İŞKUR açık iş ilanları, sürekli güncellenerek binlerce istihdam fırsatı sunmaktadır. Ocak 2026 itibarıyla yayımlanan güncel ilanlarda, KPSS şartı aranmayan pozisyonlardan KPSS'li memur ve işçi alımlarına kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. İŞKUR e-Şube üzerinden kolayca erişilebilen bu açık iş ilanları, temizlik görevlisi, güvenlik personeli, üretim elemanı, şoför, büro personeli, ön muhasebeci gibi özel sektör pozisyonlarının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının sürekli işçi alımlarını da kapsamaktadır.
Özellikle lise ve altı mezunlar için KPSS'siz İŞKUR alımları dikkat çekmekte, Türkiye'nin her ilinde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya vb.) çalışma imkânı sağlamaktadır. Kamu kurumu İŞKUR alımları ve kurum dışı kamu işçi alımları için adaylar, resmi İŞKUR internet sitesi (iskur.gov.tr) veya e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden il, meslek, eğitim seviyesi gibi kriterlere göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanları görüntüleyebilir ve online başvuru yapabilir. Özel sektör İŞKUR iş ilanı başvurusu da aynı sistem üzerinden hızlı ve ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. İş arayanların İŞKUR açık iş ilanlarını düzenli takip etmesi, güncel fırsatları kaçırmamak adına büyük önem taşımaktadır. İŞKUR'un resmi e-Şube platformunu üzerinden yayımlanan güncel iş ilanları.