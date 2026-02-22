Vatandaşlık Maaşı 2026 ne zaman başlayacak, kimler alabilecek? Gelir sınırı kaç TL olacak? Vatandaşlık maaşı son dakika gelişmeleri

Kira, gıda ve ısınma desteği öne çıkıyor





Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hanelerin gelir durumu ve bölgesel ihtiyaçları analiz ediliyor. Özellikle ısınma giderlerinin yüksek olduğu illerde enerji desteğinin öncelikli başlık olması bekleniyor.