Vatandaşlık Maaşı 2026 ne zaman başlayacak, kimler alabilecek? Gelir sınırı kaç TL olacak? Vatandaşlık maaşı son dakika gelişmeleri

Türkiye’de sosyal yardım sisteminde yeni bir dönem başlıyor. 2026’da pilot olarak hayata geçirilmesi planlanan Vatandaşlık Maaşı kapsamında, belirlenen gelir eşiğinin altında kalan hanelere kira, gıda ve ısınma desteği sağlanacak. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ile sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak.
Türkiye’de Vatandaşlık Maaşı 2026 düzenlemesi ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kamuoyunun gündeminde. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni modelle, geliri belirlenen sınırın altında bulunan ailelere kira, gıda ve ısınma başta olmak üzere temel ihtiyaç kalemlerinde doğrudan destek verilmesi planlanıyor. Uygulamanın ilk etapta pilot illerde başlatılması öngörülüyor.
Uygulama 2026’da pilot olarak başlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, GETAD modelinin ilk olarak 2026 yılında belirli illerde devreye alınacağını duyurdu. Pilot sürecin ardından 2027 itibarıyla sistemin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Bu çerçevede vatandaşlık maaşı uygulaması, aşamalı biçimde hayata geçirilecek ve elde edilecek veriler doğrultusunda kapsam genişletilecek.
Gelir eşiği temel kriter olacak
Yeni sosyal destek modelinin merkezinde “eşik gelir” kriteri bulunuyor. Açıklamalara göre, belirlenen gelir seviyesinin altında kalan haneler sistemden yararlanabilecek. Modelin, istihdamı olumsuz etkilemeyecek şekilde kurgulandığı ifade ediliyor.
GETAD ile mevcut sosyal yardım programlarının entegre edilmesi ve sosyal destek alanında yapısal bir dönüşüm sağlanması amaçlanıyor. Böylece dağınık yapıdaki yardımlar tek sistem üzerinden yönetilecek.
Kira, gıda ve ısınma desteği öne çıkıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hanelerin gelir durumu ve bölgesel ihtiyaçları analiz ediliyor. Özellikle ısınma giderlerinin yüksek olduğu illerde enerji desteğinin öncelikli başlık olması bekleniyor.
Ayrıca mahalle ve bölge bazlı incelemelerle kira yardımı ve gıda desteği planlanacak. Gelir eşiğinin ve kapsamın netleşmesinin ardından, ihtiyaç duyulması halinde yasal düzenlemelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Vatandaşlık maaşı şartları ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıların, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.