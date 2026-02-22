İstanbul’da 22 Şubat tarihinde şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde farklı ilçe ve mahallelerde yürütülecek çalışmalar kapsamında belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesinti süresinin 8 saate kadar uzayabileceği belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önlem almaları istendi. İşte 22 Şubat BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programına ilişkin detaylar.
22 Şubat İstanbul’da elektrik kesintisi ile ilgili planlı çalışma takvimi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul’un farklı ilçelerinde şebeke yenileme, bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar “İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?” ve “Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” sorularına yanıt ararken, kesintilerin planlı olarak gerçekleştirileceği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının yeniden sağlanacağı bildirildi. İlçe ilçe kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler ise BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.