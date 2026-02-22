Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat'ta hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat'ta hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

10:2722/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>BEDAŞ elektrik kesintisi</p>
BEDAŞ elektrik kesintisi

İstanbul’da 22 Şubat tarihinde şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde farklı ilçe ve mahallelerde yürütülecek çalışmalar kapsamında belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesinti süresinin 8 saate kadar uzayabileceği belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önlem almaları istendi. İşte 22 Şubat BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programına ilişkin detaylar.

22 Şubat İstanbul’da elektrik kesintisi ile ilgili planlı çalışma takvimi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul’un farklı ilçelerinde şebeke yenileme, bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar “İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?” ve “Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” sorularına yanıt ararken, kesintilerin planlı olarak gerçekleştirileceği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının yeniden sağlanacağı bildirildi. İlçe ilçe kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler ise BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

#elektrik kesintisi
#Bedaş
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
23-27 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ: Bu hafta TOKİ kurası hangi ilde çekilecek?