Ankara iftar vakti 22 Şubat 2026: Ankara akşam ezanı saat kaçta? Oruç kaçta açılacak? Ankara Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayının dördüncü gününde Ankara iftar vakti ve akşam ezanı saati, başkentte yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. 22 Şubat 2026 Pazar günü Ankara’da oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte saat 18.39’da açılacak. Aynı gün imsak vakti ise 06.02 olarak kaydedildi.

Ankara’da iftar saati her gün değişiyor

Ramazan takvimi ilerledikçe Ankara imsak ve iftar saatlerinde kademeli bir değişim yaşanıyor. İmsak vakti her gün birkaç dakika daha erkene gelirken, iftar saati ise akşam saatlerinde ileriye doğru kayıyor. Ayın son günlerine gelindiğinde başkentte imsak 05.24’e kadar gerileyecek, iftar vakti ise 19.06’ya ulaşacak.

Bu değişim, Ramazan boyunca oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların günlük programlarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle büyükşehirlerde iftar saati ve akşam ezanı vakti, günün en kritik zaman dilimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

22 Şubat Ankara namaz vakitleri

4 Ramazan 1447 tarihine denk gelen 22 Şubat 2026 Pazar günü için Ankara namaz vakitleri şu şekilde açıklandı:

İmsak 06.02 | Güneş 07.26 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.39 | Yatsı 19.57.

Başkentte oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte 18.39’da açılacak.

Kadir Gecesi 17 Mart 2026’da

Ramazan ayının 27’nci gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 17 Mart 2026 Salı gününe denk geliyor. Ankara’da ve Türkiye genelinde camilerde bu geceye özel programlar düzenlenmesi bekleniyor.

29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca Ankara imsakiyesi doğrultusunda sahur ve iftar saatleri her gün birkaç dakikalık farklılık gösterecek. Vatandaşların güncel vakit bilgilerini takip etmeleri önem taşıyor.

2026 Ankara Ramazan imsakiyesi

1 Ramazan 1447 - 19 Şubat 2026 Perşembe

İmsak 06.06 | Güneş 07.30 | Öğle 13.07 | İkindi 16.06 | Akşam 18.35 | Yatsı 19.54

2 Ramazan 1447 - 20 Şubat 2026 Cuma

İmsak 06.05 | Güneş 07.28 | Öğle 13.07 | İkindi 16.07 | Akşam 18.36 | Yatsı 19.55

3 Ramazan 1447 - 21 Şubat 2026 Cumartesi

İmsak 06.04 | Güneş 07.27 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.38 | Yatsı 19.56

4 Ramazan 1447 - 22 Şubat 2026 Pazar

İmsak 06.02 | Güneş 07.26 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.39 | Yatsı 19.57

5 Ramazan 1447 - 23 Şubat 2026 Pazartesi

İmsak 06.01 | Güneş 07.24 | Öğle 13.07 | İkindi 16.09 | Akşam 18.40 | Yatsı 19.58

6 Ramazan 1447 - 24 Şubat 2026 Salı

İmsak 06.00 | Güneş 07.23 | Öğle 13.07 | İkindi 16.10 | Akşam 18.41 | Yatsı 19.59

7 Ramazan 1447 - 25 Şubat 2026 Çarşamba

İmsak 05.58 | Güneş 07.21 | Öğle 13.07 | İkindi 16.11 | Akşam 18.42 | Yatsı 20.00

8 Ramazan 1447 - 26 Şubat 2026 Perşembe

İmsak 05.57 | Güneş 07.20 | Öğle 13.07 | İkindi 16.12 | Akşam 18.43 | Yatsı 20.01

9 Ramazan 1447 - 27 Şubat 2026 Cuma

İmsak 05.56 | Güneş 07.18 | Öğle 13.06 | İkindi 16.12 | Akşam 18.44 | Yatsı 20.02

10 Ramazan 1447 - 28 Şubat 2026 Cumartesi

İmsak 05.54 | Güneş 07.17 | Öğle 13.06 | İkindi 16.13 | Akşam 18.45 | Yatsı 20.03

11 Ramazan 1447 - 1 Mart 2026 Pazar

İmsak 05.53 | Güneş 07.15 | Öğle 13.06 | İkindi 16.14 | Akşam 18.47 | Yatsı 20.04

12 Ramazan 1447 - 2 Mart 2026 Pazartesi

İmsak 05.51 | Güneş 07.14 | Öğle 13.06 | İkindi 16.15 | Akşam 18.48 | Yatsı 20.05

13 Ramazan 1447 - 3 Mart 2026 Salı

İmsak 05.50 | Güneş 07.13 | Öğle 13.06 | İkindi 16.15 | Akşam 18.49 | Yatsı 20.06

14 Ramazan 1447 - 4 Mart 2026 Çarşamba

İmsak 05.48 | Güneş 07.11 | Öğle 13.05 | İkindi 16.16 | Akşam 18.50 | Yatsı 20.07

15 Ramazan 1447 - 5 Mart 2026 Perşembe

İmsak 05.47 | Güneş 07.09 | Öğle 13.05 | İkindi 16.17 | Akşam 18.51 | Yatsı 20.08

16 Ramazan 1447 - 6 Mart 2026 Cuma

İmsak 05.45 | Güneş 07.08 | Öğle 13.05 | İkindi 16.17 | Akşam 18.52 | Yatsı 20.10

17 Ramazan 1447 - 7 Mart 2026 Cumartesi

İmsak 05.44 | Güneş 07.06 | Öğle 13.05 | İkindi 16.18 | Akşam 18.53 | Yatsı 20.11

18 Ramazan 1447 - 8 Mart 2026 Pazar

İmsak 05.42 | Güneş 07.05 | Öğle 13.04 | İkindi 16.19 | Akşam 18.54 | Yatsı 20.12

19 Ramazan 1447 - 9 Mart 2026 Pazartesi

İmsak 05.40 | Güneş 07.03 | Öğle 13.04 | İkindi 16.19 | Akşam 18.55 | Yatsı 20.13

20 Ramazan 1447 - 10 Mart 2026 Salı

İmsak 05.39 | Güneş 07.02 | Öğle 13.04 | İkindi 16.20 | Akşam 18.56 | Yatsı 20.14

21 Ramazan 1447 - 11 Mart 2026 Çarşamba

İmsak 05.37 | Güneş 07.00 | Öğle 13.04 | İkindi 16.21 | Akşam 18.57 | Yatsı 20.15

22 Ramazan 1447 - 12 Mart 2026 Perşembe

İmsak 05.36 | Güneş 06.59 | Öğle 13.03 | İkindi 16.21 | Akşam 18.58 | Yatsı 20.16

23 Ramazan 1447 - 13 Mart 2026 Cuma

İmsak 05.34 | Güneş 06.57 | Öğle 13.03 | İkindi 16.22 | Akşam 18.59 | Yatsı 20.17

24 Ramazan 1447 - 14 Mart 2026 Cumartesi

İmsak 05.32 | Güneş 06.55 | Öğle 13.03 | İkindi 16.22 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.18

25 Ramazan 1447 - 15 Mart 2026 Pazar

İmsak 05.31 | Güneş 06.54 | Öğle 13.03 | İkindi 16.23 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.19

26 Ramazan 1447 - 16 Mart 2026 Pazartesi

İmsak 05.29 | Güneş 06.52 | Öğle 13.02 | İkindi 16.23 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.21

Kadir gecesi

27 Ramazan 1447 - 17 Mart 2026 Salı

İmsak 05.27 | Güneş 06.51 | Öğle 13.02 | İkindi 16.24 | Akşam 19.04 | Yatsı 20.22

28 Ramazan 1447 - 18 Mart 2026 Çarşamba

İmsak 05.25 | Güneş 06.49 | Öğle 13.02 | İkindi 16.24 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.23

29 Ramazan 1447 - 19 Mart 2026 Perşembe

İmsak 05.24 | Güneş 06.47 | Öğle 13.02 | İkindi 16.25 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.24

