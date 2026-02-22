Ankara iftar vakti 22 Şubat 2026: Ankara akşam ezanı saat kaçta? Oruç kaçta açılacak? Ankara Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayının dördüncü gününde Ankara’da iftar ve imsak saatleri yeniden gündemde. Başkentte 22 Şubat akşam ezanı 18.39’da okunacak, oruç bu saatte açılacak. Ramazan ilerledikçe imsak vakti erkene çekilirken, iftar saatleri kademeli olarak ileriye gidiyor. Kadir Gecesi ise 17 Mart 2026’da idrak edilecek.
Ramazan ayının dördüncü gününde Ankara iftar vakti ve akşam ezanı saati, başkentte yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. 22 Şubat 2026 Pazar günü Ankara’da oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte saat 18.39’da açılacak. Aynı gün imsak vakti ise 06.02 olarak kaydedildi.
Ankara’da iftar saati her gün değişiyor
Ramazan takvimi ilerledikçe Ankara imsak ve iftar saatlerinde kademeli bir değişim yaşanıyor. İmsak vakti her gün birkaç dakika daha erkene gelirken, iftar saati ise akşam saatlerinde ileriye doğru kayıyor. Ayın son günlerine gelindiğinde başkentte imsak 05.24’e kadar gerileyecek, iftar vakti ise 19.06’ya ulaşacak.
Bu değişim, Ramazan boyunca oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların günlük programlarını da doğrudan etkiliyor. Özellikle büyükşehirlerde iftar saati ve akşam ezanı vakti, günün en kritik zaman dilimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
22 Şubat Ankara namaz vakitleri
4 Ramazan 1447 tarihine denk gelen 22 Şubat 2026 Pazar günü için Ankara namaz vakitleri şu şekilde açıklandı:
İmsak 06.02 | Güneş 07.26 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.39 | Yatsı 19.57.
Başkentte oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte 18.39’da açılacak.
Kadir Gecesi 17 Mart 2026’da
Ramazan ayının 27’nci gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 17 Mart 2026 Salı gününe denk geliyor. Ankara’da ve Türkiye genelinde camilerde bu geceye özel programlar düzenlenmesi bekleniyor.
29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca Ankara imsakiyesi doğrultusunda sahur ve iftar saatleri her gün birkaç dakikalık farklılık gösterecek. Vatandaşların güncel vakit bilgilerini takip etmeleri önem taşıyor.
2026 Ankara Ramazan imsakiyesi
İmsak 06.06 | Güneş 07.30 | Öğle 13.07 | İkindi 16.06 | Akşam 18.35 | Yatsı 19.54
İmsak 06.05 | Güneş 07.28 | Öğle 13.07 | İkindi 16.07 | Akşam 18.36 | Yatsı 19.55
İmsak 06.04 | Güneş 07.27 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.38 | Yatsı 19.56
İmsak 06.02 | Güneş 07.26 | Öğle 13.07 | İkindi 16.08 | Akşam 18.39 | Yatsı 19.57
İmsak 06.01 | Güneş 07.24 | Öğle 13.07 | İkindi 16.09 | Akşam 18.40 | Yatsı 19.58
İmsak 06.00 | Güneş 07.23 | Öğle 13.07 | İkindi 16.10 | Akşam 18.41 | Yatsı 19.59
İmsak 05.58 | Güneş 07.21 | Öğle 13.07 | İkindi 16.11 | Akşam 18.42 | Yatsı 20.00
İmsak 05.57 | Güneş 07.20 | Öğle 13.07 | İkindi 16.12 | Akşam 18.43 | Yatsı 20.01
İmsak 05.56 | Güneş 07.18 | Öğle 13.06 | İkindi 16.12 | Akşam 18.44 | Yatsı 20.02
İmsak 05.54 | Güneş 07.17 | Öğle 13.06 | İkindi 16.13 | Akşam 18.45 | Yatsı 20.03
İmsak 05.53 | Güneş 07.15 | Öğle 13.06 | İkindi 16.14 | Akşam 18.47 | Yatsı 20.04
İmsak 05.51 | Güneş 07.14 | Öğle 13.06 | İkindi 16.15 | Akşam 18.48 | Yatsı 20.05
İmsak 05.50 | Güneş 07.13 | Öğle 13.06 | İkindi 16.15 | Akşam 18.49 | Yatsı 20.06
İmsak 05.48 | Güneş 07.11 | Öğle 13.05 | İkindi 16.16 | Akşam 18.50 | Yatsı 20.07
İmsak 05.47 | Güneş 07.09 | Öğle 13.05 | İkindi 16.17 | Akşam 18.51 | Yatsı 20.08
İmsak 05.45 | Güneş 07.08 | Öğle 13.05 | İkindi 16.17 | Akşam 18.52 | Yatsı 20.10
İmsak 05.44 | Güneş 07.06 | Öğle 13.05 | İkindi 16.18 | Akşam 18.53 | Yatsı 20.11
İmsak 05.42 | Güneş 07.05 | Öğle 13.04 | İkindi 16.19 | Akşam 18.54 | Yatsı 20.12
İmsak 05.40 | Güneş 07.03 | Öğle 13.04 | İkindi 16.19 | Akşam 18.55 | Yatsı 20.13
İmsak 05.39 | Güneş 07.02 | Öğle 13.04 | İkindi 16.20 | Akşam 18.56 | Yatsı 20.14
İmsak 05.37 | Güneş 07.00 | Öğle 13.04 | İkindi 16.21 | Akşam 18.57 | Yatsı 20.15
İmsak 05.36 | Güneş 06.59 | Öğle 13.03 | İkindi 16.21 | Akşam 18.58 | Yatsı 20.16
İmsak 05.34 | Güneş 06.57 | Öğle 13.03 | İkindi 16.22 | Akşam 18.59 | Yatsı 20.17
İmsak 05.32 | Güneş 06.55 | Öğle 13.03 | İkindi 16.22 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.18
İmsak 05.31 | Güneş 06.54 | Öğle 13.03 | İkindi 16.23 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.19
İmsak 05.29 | Güneş 06.52 | Öğle 13.02 | İkindi 16.23 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.21
İmsak 05.27 | Güneş 06.51 | Öğle 13.02 | İkindi 16.24 | Akşam 19.04 | Yatsı 20.22
İmsak 05.25 | Güneş 06.49 | Öğle 13.02 | İkindi 16.24 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.23
İmsak 05.24 | Güneş 06.47 | Öğle 13.02 | İkindi 16.25 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.24
Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi?
Adak sebebiyle vâcip olan oruç bozulursa kaza edilmesi gerekir. (Merğînânî, el-Hidâye, 1/128-129) Nâfile oruç ise kişiye farz veya vâcip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nâfile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nâfile ibadetlerde olduğu gibi bozulan nâfile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vâciptir. (Merğînânî, el-Hidâye, 1/125)