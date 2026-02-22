Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 22 Şubat Pazar maç programı

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken, Trabzonspor, Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Tottenham - Arsenal, Milan - Parma ise İtalya Serie A’da mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ise zorlu karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 22 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalar.

14:30 Genoa - Torino İtalya Serie A S Sport 2

15:30 Hannover 96 - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

15:30 Preussen Münster - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4

15:30 Paderborn - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

16:00 Getafe - Sevilla İspanya La Liga S Sport

16:00 Gaziantep FK - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Çorum FK - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Sabah Bakü - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

17:00 Auxerre - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

17:00 Atalanta - Napoli İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Nottingham Forest - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Crystal Palace - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

17:00 Sunderland - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:30 Freiburg - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:00 Livingston - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

18:15 Barcelona - Levante İspanya La Liga S Sport

18:45 AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

19:15 Angers - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Nantes - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Nice - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:30 St.Pauli - Werder Bremen Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Tottenham - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Milan - Parma İtalya Serie A S Sport 2

20:00 Fatih Karagümrük - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Beşiktaş - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Bodrumspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Celta Vigo - Mallorca İspanya La Liga S Sport

21:30 Heidenheim - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:00 Feyenoord - SC Telstar Hollanda Eredivisie S Sport Plus

22:45 Strasbourg - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Roma - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Villarreal - Valencia İspanya La Liga S Sport

23:30 Porto - Rio Ave Portekiz Liga NOS S Sport Plus

