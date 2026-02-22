Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 22 Şubat Pazar maç programı

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi ağırlarken, Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Barcelona ie Levante kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Strasbourg ile Lyon sahaya çıkacak. Ayrıca Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Hollanda Eredivisie ve Portekiz Liga’da kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 22 Şubat Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.