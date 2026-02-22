Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 22 Şubat Pazar maç programı

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken, Trabzonspor, Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Tottenham - Arsenal, Milan - Parma ise İtalya Serie A’da mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ise zorlu karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 22 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalar.
Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi ağırlarken, Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Barcelona ie Levante kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Strasbourg ile Lyon sahaya çıkacak. Ayrıca Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Hollanda Eredivisie ve Portekiz Liga’da kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 22 Şubat Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
14:30 Genoa - Torino İtalya Serie A S Sport 2
15:30 Hannover 96 - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
15:30 Preussen Münster - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4
15:30 Paderborn - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
16:00 Getafe - Sevilla İspanya La Liga S Sport
16:00 Gaziantep FK - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Çorum FK - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Sabah Bakü - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
17:00 Auxerre - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
17:00 Atalanta - Napoli İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Nottingham Forest - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Crystal Palace - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
17:00 Sunderland - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
17:30 Freiburg - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:00 Livingston - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
18:15 Barcelona - Levante İspanya La Liga S Sport
18:45 AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4
19:15 Angers - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:15 Nantes - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:15 Nice - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
19:30 St.Pauli - Werder Bremen Almanya Bundesliga S Sport Plus
19:30 Tottenham - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Milan - Parma İtalya Serie A S Sport 2
20:00 Fatih Karagümrük - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Beşiktaş - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Bodrumspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Celta Vigo - Mallorca İspanya La Liga S Sport
21:30 Heidenheim - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus
22:00 Feyenoord - SC Telstar Hollanda Eredivisie S Sport Plus
22:45 Strasbourg - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:45 Roma - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2
23:00 Villarreal - Valencia İspanya La Liga S Sport
23:30 Porto - Rio Ave Portekiz Liga NOS S Sport Plus