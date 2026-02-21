TOKİ BAŞVURU İADE SÜRECİ: TOKİ PARA İADESİ SÜRECİ: TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ 5 bin TL ne zaman iade edilecek?

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ya da ATM'leri üzerinden iade alabilecek.

Banka şubeleri: Başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine gidilerek başvuru bedelinin iadesi talep edilebilir.

Mobil ve internet bankacılığı: Pek çok banka, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden iade işleminin yapılmasına imkân tanımaktadır.

ATM'ler: Bazı bankalarda, kartsız işlemler menüsü kullanılarak başvuru bedeli iadesi gerçekleştirilebilmektedir.

Online iade ekranları: Özellikle Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için oluşturulan özel online iade sayfalarıyla süreci daha pratik hale getirmektedir.