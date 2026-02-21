TOKİ BAŞVURU İADE SÜRECİ: TOKİ PARA İADESİ SÜRECİ: TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ 5 bin TL ne zaman iade edilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projelerine başvuru yapan binlerce kişi, kura sonrası yatırdıkları 5 bin TL’nin iade tarihini araştırıyor. Hak sahibi olamayan vatandaşlar için para iadesi süreci bankalar aracılığıyla yürütülüyor. “TOKİ para iadesi ne zaman yapılır?” ve “5 bin TL iadesi hangi tarihte yatacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
TOKİ kura çekimlerinin ardından gözler başvuru bedellerinin iadesine çevrildi. 5 bin TL yatırarak başvuru yapan ve kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, iade sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Para iadesi işlemleri ilgili bankalar üzerinden yapılacak.
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ya da ATM'leri üzerinden iade alabilecek.
Banka şubeleri: Başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine gidilerek başvuru bedelinin iadesi talep edilebilir.
Mobil ve internet bankacılığı: Pek çok banka, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden iade işleminin yapılmasına imkân tanımaktadır.
ATM'ler: Bazı bankalarda, kartsız işlemler menüsü kullanılarak başvuru bedeli iadesi gerçekleştirilebilmektedir.
Online iade ekranları: Özellikle Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için oluşturulan özel online iade sayfalarıyla süreci daha pratik hale getirmektedir.
HALKBANK ÖZELİNDE TEK TIKLA İADE EKRANI
Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri konusunda vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan özel bir online iade ekranı sunmaktadır. Bu ekran üzerinden iade talebinde bulunmak için başvuru sahiplerinin sadece T.C. Kimlik Numaralarını ve başvuru sırasında verdikleri cep telefonu numaralarını girmeleri yeterli olacak. Güvenlik kodu doğrulamasının ardından iade süreci başlatılabilecek. Bu sistem, şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlayacak..
İADE SÜRECİNDE ÖNEMLİ DETAYLAR
TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:
İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının, başvuru sahibine ait olması zorunludur . Farklı bir kişiye ait IBAN numarasına iade yapılamamaktadır.
Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya ilgili projenin belirlediği miktar), herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir .
İade sürecine ilişkin en güncel ve doğru bilgilere, başvuru yapılan bankanın resmi kanallarından veya TOKİ'nin web sitesinden ulaşılması tavsiye edilir.