Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk oruçlarını tutarken, şimdi gözler iftar vaktine çevrildi. Özellikle Ramazan iftar vakti araştırmalarının hız kazandığı bu dönemde, Mardin’de yaşayanlar güncel ezan saatini öğrenmek için yoğun şekilde sorgulama yapıyor. Oruçların açılacağı Mardin akşam ezan saati her gün birkaç dakika değişebildiği için vatandaşlar vakitleri yakından takip ediyor. Diyanet tarafından açıklanan Mardin iftar saati doğrultusunda sofralar hazırlanırken, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar dualarla açılıyor.