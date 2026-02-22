Ramazan ayında iftar vakti, Mardin’de yaşayan vatandaşlar için her gün büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle akşam saatleri yaklaşırken Mardin akşam ezanı saati araştırmaları hız kazanırken, oruçlarını vaktinde açmak isteyenler Mardin iftar vakti bilgisini günlük olarak takip ederek hazırlıklarını buna göre yapıyor. Diyanet verilerine göre 22 Şubat Pazar günü Mardin’de iftar saati 18:10 olarak açıklandı. Mardin imsakiye bilgileri kapsamında sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra sabah ve akşam ezan saatleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk oruçlarını tutarken, şimdi gözler iftar vaktine çevrildi. Özellikle Ramazan iftar vakti araştırmalarının hız kazandığı bu dönemde, Mardin’de yaşayanlar güncel ezan saatini öğrenmek için yoğun şekilde sorgulama yapıyor. Oruçların açılacağı Mardin akşam ezan saati her gün birkaç dakika değişebildiği için vatandaşlar vakitleri yakından takip ediyor. Diyanet tarafından açıklanan Mardin iftar saati doğrultusunda sofralar hazırlanırken, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar dualarla açılıyor.
Mardin'de iftar bugün saat kaçta?
22 Şubat 2026 Pazar Mardin iftar vakti 18:10
23 Şubat 2026 Pazartesi Mardin iftar vakti 18:11
24 Şubat 2026 Salı Mardin iftar vakti 18:12
25 Şubat 2026 Çarşamba Mardin iftar vakti 18:13
26 Şubat 2026 Perşembe Mardin iftar vakti 18:14
27 Şubat 2026 Cuma Mardin iftar vakti 18:15