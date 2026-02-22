Yeni Şafak
TOKİ Burdur kura çekiliş listesi: 500 bin konut Burdur TOKİ kurasına gireceklerin isimleri

16:0022/02/2026, Pazar
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Burdur’da yapılacak 2 bin 206 konut için geri sayım sürerken, kura çekiminin tarihi ve yeri netleşti. TOKİ’den yapılan açıklamaya göre Burdur kura çekimi, 26 Şubat saat 11.00’de Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Öte yandan TOKİ Burdur kurasına katılacak vatandaşlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi de yayımlandı. Böylece 500 bin konut projesi kapsamında Burdur’da kuraya girecek isimler kamuoyuyla paylaşılmış oldu. İşte 500 bin konut Burdur TOKİ kurasına gireceklerin isimleri.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Burdur için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Burdur kura çekimi, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11:00’de, Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Burdur projesinde kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Burdur kura çekiliş listesi.

Burdur TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Burdur kura çekilişi
#TOKİ kurasına katılacaklar listesi
YASAL UYARI

