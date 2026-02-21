Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR 2026? 21 Şubat TOKİ hangi illerde kura çekilecek?

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR 2026? 21 Şubat TOKİ hangi illerde kura çekilecek?

11:4821/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Bu hafta 6 ilde çekilişler tamamlanırken, bugün Diyarbakır’da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Cuma ve Cumartesi günleri ise 4 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. 16-22 Şubat TOKİ kura takvimi ve bu hafta kurası çekilen iller merak konusu oldu.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde yeni haftada kura mesaisi yoğun geçiyor. 6 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından bugün Diyarbakır’da 12 bin 165 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Hafta sonuna kadar 4 ilde daha kura yapılacak. 16-22 Şubat tarihli kura takvimi başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.ac

BU HAFTAKİ KURA TAKVİMİ

16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550,

17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633,

18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255,

19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165,

20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,

21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek.

22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

64 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ!

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kuralar 29 Aralık 2025 tarihinde çekilmeye başlandı. Şu ana kadar 64 ilde 253 bin 334 konut için hak sahipleri belirlendi. Bugün Diyarbakır'da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kuralar çekiliyor.

#TOKİ
#Toki kura
#TOKİ kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Bursa TOKİ çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak 2026? İsim listesi sorgulama ekranı