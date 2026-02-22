Kurban Bayramı takvimi 2026: Kurban Bayramı ne zaman, tatil 9 gün olur mu? Bayramı tarihleri ve tatil süresi

2026 Kurban Bayramı tarihleri Diyanet’in yayımladığı dini takvimle netleşti. Bayram 27 Mayıs’ta başlayacak. Arife gününün Salı’ya denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Resmi bir karar henüz bulunmazken, idari izin ihtimali 9 günlük tatil beklentisini güçlendirdi.
2026 Kurban Bayramı tarihleri, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Tatil planı yapmak isteyenler, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor.
2026 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
Diyanet’in 2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma ve dördüncü günü ise 30 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Böylece bayram, hafta ortasında başlayıp hafta sonuna kadar sürecek.
Hangi günlere denk geliyor?
Takvime göre Kurban Bayramı’nın ilk üç günü hafta içi, son günü ise Cumartesi gününe rastlıyor. Bu durum özellikle kamu çalışanları ve öğrenciler açısından tatilin süresi konusunda beklenti oluşturdu. Türkiye’de dini bayramlarda arife günü yarım gün resmi tatil uygulanıyor.
Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?
2026 Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin şu ana kadar resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi gününün tam gün, 26 Mayıs Salı gününün ise öğleden sonra idari izin kapsamına alınması halinde tatil süresi hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkabilecek.
Resmi kararın ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.