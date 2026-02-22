Kurban Bayramı takvimi 2026: Kurban Bayramı ne zaman, tatil 9 gün olur mu? Bayramı tarihleri ve tatil süresi

2026 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?





Diyanet’in 2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma ve dördüncü günü ise 30 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Böylece bayram, hafta ortasında başlayıp hafta sonuna kadar sürecek.