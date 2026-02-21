TOKİ İZMİR KURA ÇEKİM TARİHİ AÇIKLAMA: TOKİ kura çekilişi ne zaman, açıklandı mı? TOKİ 21.020 Konutlu İzmir kura çekimi tarihi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde İzmir detayı öne çıktı. TOKİ’nin resmi haritasında İzmir için 21 bin 20 konut ayrıldığı belirtilirken, 11 ilçede inşa edilecek projeler için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler İzmir TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Kura günü açıklandı mı, hak sahipleri ne zaman belli olacak?

