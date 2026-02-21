Yeni Şafak
TOKİ İZMİR KURA ÇEKİM TARİHİ AÇIKLAMA: TOKİ kura çekilişi ne zaman, açıklandı mı? TOKİ 21.020 Konutlu İzmir kura çekimi tarihi

12:0621/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde İzmir detayı öne çıktı. TOKİ’nin resmi haritasında İzmir için 21 bin 20 konut ayrıldığı belirtilirken, 11 ilçede inşa edilecek projeler için başvurular tamamlandı. Şimdi gözler İzmir TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Kura günü açıklandı mı, hak sahipleri ne zaman belli olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde İzmir etabı merak konusu oldu. TOKİ’nin verilerine göre kent genelinde 21 bin 20 konut planlanırken, 11 ilçeyi kapsayan projede kura tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı?

İZMİR'İN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, AÇIKLANDI MI?

İzmir'in TOKİ kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.

HAFTALIK TOKİ KURA TAKVİMİ

16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550,

17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633,

18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255,

19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165,

20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,

21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

