Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alınan usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti. 1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak görülüyor. Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer aldı.
Ali Tutal kimdir?
1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak görülüyor. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı. Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer almıştır.
Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.
Ali Tutal’ın oynadığı dizi ve filmler
- Garip Bülbül Neşet Ertaş (2022)
- Yasak Elma (2021)
- Kördüğüm (2016)
- Guruldayan Kalpler (2015)
- Boynu Bükükler (2014) - Din Öğretmeni
- Geniş Aile (2009-2011) (Ali Ekber Elagöz)
- Memlekette Demokrasi Var (2010)
- Yerden Yüksek (2010)
- Vay Arkadaş (2010)
- Saddamin Askerleri: Kara Günes (2010) (Puşto)
- Güneşi Gördüm (2009) (Amca)
- Mıhlıçay Aşıkları (2009)
- Saddamın Askerleri (2008)
- Mülteci (2007)
- Arka Sokaklar (2006-2007) (Kıraathaneci Ramiz)
- Hasret (2006)
- Maskeli Beşler: Irak (2006)
- Eve Dönüş (2006) (Muhlis)
- Bir Kurşun İkimize Yeter (2005)
- Cennet Mahallesi (2004) (Hamit)
- Hemşo (2001)
- Şara (1999)
- Tatlı Kaçıklar (1998) (Ferigöz Mahmut)
- Hoşçakal Yarın (1998)
- Kadın Dul Kalınca (1988)
- Sana Can Dayanmaz (1988)
- Günah Gecesi (1987)
- Katırcılar (1987)
- 72. Koğuş (1987) (Mahkum Nusret)
- Muhteşem Urfalı (1987)
- Sultanoğlu (1986)
- Umut Sokağı (1986)
- Güneşe Köprü (1986)
- Seviyorum (1986)
- Sarı Bela (1985)
- Seyyid (1985)
- Son Darbe (1985)
- Sevdalandım (1984)
- Gizli Duygular (1984) (Bakkal)
- Arkadaşım (1983)
- Alişan (1982)
- Bereketli Topraklar Üzerinde (1980)
- İzin (1975)