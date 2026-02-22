Bursa iftar vakti 22 Şubat 2026: Bursa'da akşam ezanı saat kaçta? Ramazan Bursa İmsakiyesi

Ramazan ayında dördüncü gün geride kalmak üzere. Bursa'da orucunu açmak için ezan vaktini bekleyenler, iftarın tam olarak saat kaçta açılacağını araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Bursa İmsakiyesine göre, 22 Şubat Pazar akşamı akşam ezanı saat 18.54'te okunacak. İşte 2026 Bursa Ramazan İmsakiyesi ve tüm ezan vakitleri...
Mübarek Ramazan ayında günler hızla ilerlerken, niyetli olanlar iftar vaktinin saat kaçta olduğunu sorgulamaya devam ediyor. Bursa'da akşam ezanıyla birlikte orucunu açacak olan binlerce kişi, akşam ezanı saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? sorularına yanıt arıyor. Diyanet'in yayınladığı Bursa Ramazan İmsakiyesine, göre 22 Şubat Pazar akşamı ezan saat 18.54'te, sabah ezanı ise 06.16'da okunacak. İşte Bursa iftar ve sahur vakitleri.
BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? (22 ŞUBAT 2026)
BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1447 19 Şubat 2026 Perşembe 06:21 07:45 13:23 16:21 18:50 20:09
2 Ramazan 1447 20 Şubat 2026 Cuma 06:20 07:44 13:23 16:22 18:51 20:10
3 Ramazan 1447 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:19 07:42 13:22 16:22 18:52 20:11
4 Ramazan 1447 22 Şubat 2026 Pazar 06:17 07:41 13:22 16:23 18:54 20:12
5 Ramazan 1447 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:16 07:40 13:22 16:24 18:55 20:13
6 Ramazan 1447 24 Şubat 2026 Salı 06:15 07:38 13:22 16:25 18:56 20:14
7 Ramazan 1447 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:13 07:37 13:22 16:26 18:57 20:15
8 Ramazan 1447 26 Şubat 2026 Perşembe 06:12 07:35 13:22 16:26 18:58 20:16
9 Ramazan 1447 27 Şubat 2026 Cuma 06:11 07:34 13:22 16:27 18:59 20:17
10 Ramazan 1447 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:09 07:32 13:21 16:28 19:00 20:18
11 Ramazan 1447 01 Mart 2026 Pazar 06:08 07:31 13:21 16:29 19:02 20:19
12 Ramazan 1447 02 Mart 2026 Pazartesi 06:06 07:29 13:21 16:29 19:03 20:21
13 Ramazan 1447 03 Mart 2026 Salı 06:05 07:28 13:21 16:30 19:04 20:22
14 Ramazan 1447 04 Mart 2026 Çarşamba 06:03 07:26 13:21 16:31 19:05 20:23
15 Ramazan 1447 05 Mart 2026 Perşembe 06:02 07:25 13:20 16:32 19:06 20:24
16 Ramazan 1447 06 Mart 2026 Cuma 06:00 07:23 13:20 16:32 19:07 20:25
17 Ramazan 1447 07 Mart 2026 Cumartesi 05:59 07:22 13:20 16:33 19:08 20:26
18 Ramazan 1447 08 Mart 2026 Pazar 05:57 07:20 13:20 16:34 19:09 20:27
19 Ramazan 1447 09 Mart 2026 Pazartesi 05:55 07:19 13:19 16:34 19:10 20:28
20 Ramazan 1447 10 Mart 2026 Salı 05:54 07:17 13:19 16:35 19:11 20:29
21 Ramazan 1447 11 Mart 2026 Çarşamba 05:52 07:15 13:19 16:35 19:12 20:30
22 Ramazan 1447 12 Mart 2026 Perşembe 05:50 07:14 13:19 16:36 19:14 20:32
23 Ramazan 1447 13 Mart 2026 Cuma 05:49 07:12 13:18 16:37 19:15 20:33
24 Ramazan 1447 14 Mart 2026 Cumartesi 05:47 07:11 13:18 16:37 19:16 20:34
25 Ramazan 1447 15 Mart 2026 Pazar 05:45 07:09 13:18 16:38 19:17 20:35
26 Ramazan 1447 16 Mart 2026 Pazartesi 05:44 07:07 13:18 16:38 19:18 20:36
27 Ramazan 1447 17 Mart 2026 Salı 05:42 07:06 13:17 16:39 19:19 20:37
28 Ramazan 1447 18 Mart 2026 Çarşamba 05:40 07:04 13:17 16:40 19:20 20:38
29 Ramazan 1447 19 Mart 2026 Perşembe 05:39 07:02 13:17 16:40 19:21 20:39
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :07:38