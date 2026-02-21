Yeni Şafak
ALTIN KAPALI ÇARŞI SON FİYATLARI 21 ŞUBAT 2026: Gram altın ne kadar? Altın fiyatları alış/satış son durum

ALTIN KAPALI ÇARŞI SON FİYATLARI 21 ŞUBAT 2026: Gram altın ne kadar? Altın fiyatları alış/satış son durum

14:2421/02/2026, Cumartesi
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcıların gözü yeniden altın fiyatlarına çevrildi. En çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan gram altının güncel seviyesi merak ediliyor. Gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Şubat altın fiyatlarında son durum.

Piyasalarda güvenli liman olarak görülen altına ilgi devam ediyor. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar gram altın başta olmak üzere güncel fiyatları araştırıyor. 21 Şubat itibarıyla gram altın kaç TL’den işlem görüyor, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.182,08 TL Satış: 7.183,04 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.729,31 TL Satış: 12.005,75 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 23.385,31 TL Satış: 24.011,50 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 47.402,00 TL Satış: 47.950,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 48.644,00 TL Satış: 49.379,00 TL

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 48.383,40 TL Satış: 49.638,44 TL

REŞAT ALTIN FİYATI

Alış: 48.676,47 TL Satış: 49.411,95 TL

HAS ALTIN FİYATI

Alış: 7.165,28 TL Satış: 7.166,12 TL

