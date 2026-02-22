Yeni Şafak
TOKİ Denizli kura çekimi 2026 listesi: Denizli TOKİ kurasına gireceklerin isimleri

10:5922/02/2026, Pazar
TOKİ Denizli kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura öncesinde, kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilen vatandaşların isim listesi yayımlandı. Hak sahipliğinin belirleneceği kura süreci büyük önem taşırken, kura çekilişine katılacak adayların tam listesi kamuoyuyla paylaşıldı. İşte Denizli TOKİ kurasına gireceklerin isimleri.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu çerçevede 6 bin 370 konutun inşa edileceği Denizli’de TOKİ kurası, 27 Şubat’ta saat 11.00’de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların yanı sıra başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Denizli kura çekilişine katılacakların tam listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Denizli TOKİ kurasına katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilen vatandaşların isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#Denizli TOKİ kurası
#TOKİ Denizli kura çekimi listesi
