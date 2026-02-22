Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin yayımladığı son tutanaklarda faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağına yönelik mesajlar, doların küresel piyasalarda güç kazanmasına neden oldu. Ancak buna rağmen, ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Peki, 22 Şubat 2026 Pazar günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları.