ABD’den gelen zayıf büyüme verileri ve Trump’ın küresel ticaret savaşlarını tetikleyen yeni vergi hamleleri, piyasalarda risk algısını yükseltti. Artan belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı. Ons altın 5 bin dolar barajını aşarak dikkat çekerken, iç piyasada gram altın da 7 bin liranın üzerindeki güçlü seyrini korudu. Küresel ekonomik yavaşlama sinyalleri ve jeopolitik tansiyon, değerli metale olan talebi desteklemeye devam ediyor. İşte 22 Şubat gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatları son durum.
Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin yayımladığı son tutanaklarda faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağına yönelik mesajlar, doların küresel piyasalarda güç kazanmasına neden oldu. Ancak buna rağmen, ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Peki, 22 Şubat 2026 Pazar günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 7.182,08 TL
Gram altın satış fiyatı 7.183,04 TL
Çeyrek altın bugün kaç lira?
Çeyrek altın alış fiyatı 12.052,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 12.193,00 TL
Yarım altın fiyatı ne kadar oldu?
Yarım altın alış fiyatı 24.104,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 24.372,00 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 48.061,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 48.513,00 TL
Ata altın alış satış fiyatı ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 48.858,68 TL
Ata altın satış fiyatı 50.125,47 TL