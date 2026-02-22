İzmir iftar vakti 22 Şubat 2026: İzmir'de akşam ezanı saat kaçta? İzmir Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayı ilerledikçe imsak saatleri kademeli şekilde daha erkene çekiliyor, iftar saatleri ise her gün birkaç dakika daha ileri gidiyor. Ayın son gününe gelindiğinde İzmir’de imsak 05.49’a kadar düşecek, akşam ezanı ise 19.29’a kadar uzayacak. Bu değişim, 29 gün sürecek Ramazan boyunca düzenli şekilde devam edecek.

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı hâlde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s.), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 30 [1936]; Müslim, Sıyâm, 81-84 [1111]; Ayrıca bk. Dârekutnî, es-Sünen, 3/167 [2308]; Serahsî, el-Mebsût, 3/73) Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir. (Merğînânî, el-Hidâye, 1/122-123)