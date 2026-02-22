İzmir iftar vakti 22 Şubat 2026: İzmir'de akşam ezanı saat kaçta? İzmir Ramazan İmsakiyesi

İzmir’de 22 Şubat 2026 Pazar günü iftar vakti 19.03 olarak açıklandı. Ramazan’ın dördüncü gününde oruç, akşam ezanıyla birlikte açılacak. İmsak saati 06.25 olarak kaydedilirken, ay boyunca imsak erkene, iftar ise daha ileri saatlere kayacak. Kadir Gecesi ise 17 Mart 2026’da idrak edilecek.
Ramazan ayının dördüncü gününde İzmir’de iftar vakti ve akşam ezanı saati vatandaşların gündeminde yer alıyor. 22 Şubat 2026 tarihinde İzmir’de oruç, saat 19.03’te okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak. İmsak vakti ise 06.25 olarak belirlendi.
Ramazan boyunca vakitler nasıl değişecek?
Ramazan ayı ilerledikçe imsak saatleri kademeli şekilde daha erkene çekiliyor, iftar saatleri ise her gün birkaç dakika daha ileri gidiyor. Ayın son gününe gelindiğinde İzmir’de imsak 05.49’a kadar düşecek, akşam ezanı ise 19.29’a kadar uzayacak. Bu değişim, 29 gün sürecek Ramazan boyunca düzenli şekilde devam edecek.
22 Şubat 2026 İzmir namaz vakitleri
4 Ramazan 1447’ye denk gelen 22 Şubat 2026 Pazar günü için İzmir’de namaz vakitleri şu şekilde:
İmsak: 06.25
Güneş: 07.47
Öğle: 13.30
İkindi: 16.33
Akşam (iftar): 19.03
Yatsı: 20.19
İftar saati, akşam namazı vaktiyle birlikte başlıyor. Bu nedenle oruç ibadeti, akşam ezanının okunmasıyla sona eriyor.
Kadir gecesi hangi tarihte?
Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2026 yılında 17 Mart Salı gününe denk geliyor. İzmir’de bu tarihte imsak 05.52, akşam vakti ise 19.27 olarak uygulanacak.
İzmir Ramazan İmsakiye 2026
1 Ramazan 1447 - 19 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.29 | Güneş 07.51 | Öğle 13.30 | İkindi 16.31 | Akşam 19.00 | Yatsı 20.16
2 Ramazan 1447 - 20 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.28 | Güneş 07.49 | Öğle 13.30 | İkindi 16.32 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.17
3 Ramazan 1447 - 21 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.27 | Güneş 07.48 | Öğle 13.30 | İkindi 16.33 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.18
4 Ramazan 1447 - 22 Şubat 2026 Pazar
İmsak 06.25 | Güneş 07.47 | Öğle 13.30 | İkindi 16.33 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.19
5 Ramazan 1447 - 23 Şubat 2026 Pazartesi
İmsak 06.24 | Güneş 07.45 | Öğle 13.30 | İkindi 16.34 | Akşam 19.04 | Yatsı 20.20
6 Ramazan 1447 - 24 Şubat 2026 Salı
İmsak 06.23 | Güneş 07.44 | Öğle 13.30 | İkindi 16.35 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.21
7 Ramazan 1447 - 25 Şubat 2026 Çarşamba
İmsak 06.22 | Güneş 07.43 | Öğle 13.30 | İkindi 16.36 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.22
8 Ramazan 1447 - 26 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.20 | Güneş 07.41 | Öğle 13.29 | İkindi 16.36 | Akşam 19.08 | Yatsı 20.23
9 Ramazan 1447 - 27 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.19 | Güneş 07.40 | Öğle 13.29 | İkindi 16.37 | Akşam 19.09 | Yatsı 20.24
10 Ramazan 1447 - 28 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.18 | Güneş 07.38 | Öğle 13.29 | İkindi 16.38 | Akşam 19.10 | Yatsı 20.25
11 Ramazan 1447 - 1 Mart 2026 Pazar
İmsak 06.16 | Güneş 07.37 | Öğle 13.29 | İkindi 16.38 | Akşam 19.11 | Yatsı 20.26
12 Ramazan 1447 - 2 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 06.15 | Güneş 07.36 | Öğle 13.29 | İkindi 16.39 | Akşam 19.12 | Yatsı 20.27
13 Ramazan 1447 - 3 Mart 2026 Salı
İmsak 06.13 | Güneş 07.34 | Öğle 13.28 | İkindi 16.40 | Akşam 19.13 | Yatsı 20.29
14 Ramazan 1447 - 4 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 06.12 | Güneş 07.33 | Öğle 13.28 | İkindi 16.40 | Akşam 19.14 | Yatsı 20.30
15 Ramazan 1447 - 5 Mart 2026 Perşembe
İmsak 06.10 | Güneş 07.31 | Öğle 13.28 | İkindi 16.41 | Akşam 19.15 | Yatsı 20.31
16 Ramazan 1447 - 6 Mart 2026 Cuma
İmsak 06.09 | Güneş 07.30 | Öğle 13.28 | İkindi 16.42 | Akşam 19.16 | Yatsı 20.32
17 Ramazan 1447 - 7 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 06.08 | Güneş 07.28 | Öğle 13.28 | İkindi 16.42 | Akşam 19.17 | Yatsı 20.33
18 Ramazan 1447 - 8 Mart 2026 Pazar
İmsak 06.06 | Güneş 07.27 | Öğle 13.27 | İkindi 16.43 | Akşam 19.18 | Yatsı 20.34
19 Ramazan 1447 - 9 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 06.04 | Güneş 07.25 | Öğle 13.27 | İkindi 16.43 | Akşam 19.19 | Yatsı 20.35
20 Ramazan 1447 - 10 Mart 2026 Salı
İmsak 06.03 | Güneş 07.24 | Öğle 13.27 | İkindi 16.44 | Akşam 19.20 | Yatsı 20.36
21 Ramazan 1447 - 11 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 06.01 | Güneş 07.22 | Öğle 13.27 | İkindi 16.44 | Akşam 19.21 | Yatsı 20.37
22 Ramazan 1447 - 12 Mart 2026 Perşembe
İmsak 06.00 | Güneş 07.21 | Öğle 13.26 | İkindi 16.45 | Akşam 19.22 | Yatsı 20.38
23 Ramazan 1447 - 13 Mart 2026 Cuma
İmsak 05.58 | Güneş 07.19 | Öğle 13.26 | İkindi 16.46 | Akşam 19.23 | Yatsı 20.39
24 Ramazan 1447 - 14 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.57 | Güneş 07.18 | Öğle 13.26 | İkindi 16.46 | Akşam 19.24 | Yatsı 20.40
25 Ramazan 1447 - 15 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.55 | Güneş 07.16 | Öğle 13.25 | İkindi 16.47 | Akşam 19.25 | Yatsı 20.41
26 Ramazan 1447 - 16 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.54 | Güneş 07.15 | Öğle 13.25 | İkindi 16.47 | Akşam 19.26 | Yatsı 20.42
27 Ramazan 1447 - 17 Mart 2026 Salı
İmsak 05.52 | Güneş 07.13 | Öğle 13.25 | İkindi 16.48 | Akşam 19.27 | Yatsı 20.43
28 Ramazan 1447 - 18 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.50 | Güneş 07.12 | Öğle 13.25 | İkindi 16.48 | Akşam 19.28 | Yatsı 20.44
29 Ramazan 1447 - 19 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.49 | Güneş 07.10 | Öğle 13.24 | İkindi 16.48 | Akşam 19.29 | Yatsı 20.45
Orucu kasten bozmanın hükmü nedir?
Orucu kasten, yani mazereti olmadığı hâlde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s.), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 30 [1936]; Müslim, Sıyâm, 81-84 [1111]; Ayrıca bk. Dârekutnî, es-Sünen, 3/167 [2308]; Serahsî, el-Mebsût, 3/73) Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir. (Merğînânî, el-Hidâye, 1/122-123)