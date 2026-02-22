Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müslümanların en çok merak ettiği konulardan biri de orucu bozan durumlardır. Bu durumlardan biri de abdest alırken yanlışlıkla su yutmaktır. Peki, abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili Diyanet yanıtı.

Abdest alırken su yutmak orucu bozar mı?

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hata ile yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Hatayla boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222).

Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), "Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?" diye sormuş.

Resûlullah (s.a.s.) da, "(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi." (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).