Olumsuz hava şartları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre kar yağışı ve sağanak beklenen bölgeler açıklandı. Muş, Van, Kars, Tekirdağ, Bolu ve Sakarya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il ve ilçe için kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıların ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler 23 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte, 23 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Şubat Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere çok sayıda il için yağış uyarısında bulundu. Bursa, Yalova ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Marmara ve Ege’de rüzgarın yer yer fırtına hızına ulaşacağı bildirildi.
23 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi makamlardan henüz bir duyuru yapılmadı. Eğitim öğretime ara verilmesine yönelik bir karar alınması halinde, gelişmeler haberimizde olacaktır.
Sakarya’da şehir merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
Şehir merkezinde sağanak yağış etkisini gösterirken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte yeşil alanlar beyaza bürünürken, ortaya çıkan manzaralar görsel şölen oluşturdu. Kar yağışını gören vatandaşlar manzarayı ilgiyle takip etti.
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy ve mezra yolları açıldı. Kentte kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar ve tipi nedeniyle Üçevler bölgesinde 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolda İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe, dozer ve kar püskürtme aracıyla yolları ulaşıma açtı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 33 yolun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldığını söyledi.
Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ganos Dağı, Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü. Kar yağışının yüksek kesimlerde yer yer etkili olması bekleniyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yolların açık kalması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.