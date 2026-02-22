Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy ve mezra yolları açıldı. Kentte kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve tipi nedeniyle Üçevler bölgesinde 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolda İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe, dozer ve kar püskürtme aracıyla yolları ulaşıma açtı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 33 yolun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldığını söyledi.