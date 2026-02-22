Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Goller dakika 22’ Mohamed Bayo, 24’ Felipe Augusto ve 27’ Paul Onuachu’dan geldi. Gaziantep FK - Trabzonspor maç özeti haberimizde.
Trabzonspor, Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK’ya konuk oldu. Bordo-mavililer 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1’lik skorla kazandı.
Trabzonspor’un galibiyet golleri Felipe Augusto ve Paul Onuachu’dan geldi. Gaziantep FK’nın tek golü ise Mohamed Bayo’dan geldi.
Bordo-mavililerin kalecisi Onana kritik kurtarışlarıyla galibiyette büyük rol oynadı.
Trabzonspor bu kritik galibiyetle puanını 48’e çıkardı ve ligde 3. sıradaki yerini korudu.
Gaziantep FK ise 28 puanla 9. sırada yer aldı. Burak Yılmaz’ın öğrencileri ligde 8. mağlubiyetini almış oldu.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
