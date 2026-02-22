Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Onana devleşti, 5 dakikada 3 gol oldu: Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti | ÖZET

Onana devleşti, 5 dakikada 3 gol oldu: Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti | ÖZET

17:5622/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Goller dakika 22’ Mohamed Bayo, 24’ Felipe Augusto ve 27’ Paul Onuachu’dan geldi. Gaziantep FK - Trabzonspor maç özeti haberimizde.

Trabzonspor, Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK’ya konuk oldu. Bordo-mavililer 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1’lik skorla kazandı. 


Trabzonspor’un galibiyet golleri Felipe Augusto ve Paul Onuachu’dan geldi. Gaziantep FK’nın tek golü ise Mohamed Bayo’dan geldi. 


Bordo-mavililerin kalecisi Onana kritik kurtarışlarıyla galibiyette büyük rol oynadı. 


Trabzonspor bu kritik galibiyetle puanını 48’e çıkardı ve ligde 3. sıradaki yerini korudu.


Gaziantep FK ise 28 puanla 9. sırada yer aldı. Burak Yılmaz’ın öğrencileri ligde 8. mağlubiyetini almış oldu. 


GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK - Trabzonspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Gaziantep FK
#Trabzonspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 23-27 KURA TAKVİMİ: Bu haftaki TOKİ kurası hangi ilde çekilecek?