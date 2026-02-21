e-Devlet TOKİ kura sonuçları ekranı: 500 bin TOKİ Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kura süreci il il tamamlanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen çekilişlerin ardından Trabzon, Kayseri ve Antalya’da hak sahipleri belli oldu. Asil ve yedek isim listeleri hem TOKİ’nin resmi internet sitesine hem de e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açıldı.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde sonuçlar açıklanmaya devam ediyor. Trabzon, Kayseri ve Antalya etaplarında tamamlanan kura çekimlerinin ardından hak sahipliği listeleri yayımlandı. Asil ve yedek adayların isimleri, e-Devlet Kapısı ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI GİRİŞ
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişlerinin sonuçları, güvenli bir şekilde e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşların sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Konut Noter Kura Sonucu Sorgulama" sekmesini kullanmaları yeterli oluyor. Bu ekran üzerinden sadece asil olarak hak kazananlar değil, aynı zamanda yedek listede yer alan isimler de kendi kategorilerine göre (genç, emekli, engelli, şehit yakını-gazi) sonuçlarını detaylıca görebiliyor.
ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ: HANGİ İLLERİN ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI?
2026 yılının Şubat ayı, TOKİ kura takvimi açısından en yoğun dönemlerden biri olarak kayıtlara geçti. Yozgat ve Kütahya ile başlayan süreçte; Tekirdağ ve Balıkesir kuraları da tamamlandı. Haftanın devamında Eskişehir, Karaman, Konya ve Sakarya illerinde binlerce vatandaş yeni evlerine bir adım daha yaklaştı. 18-19 Şubat tarihlerinde Mersin, Kırklareli ve Diyarbakır illerinde yapılan çekilişlerin ardından bugün itibarıyla Adana, Çanakkale ve Gaziantep projeleri için noter huzurunda işlemler devam ediyor.
ASİL VE YEDEK LİSTELERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Kura çekimi tamamlanan illere ait isim listeleri iki farklı kanal üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. İlk olarak çekiliş anında canlı yayında okunan isimler, gün sonunda TOKİ'nin YouTube kanalında canlı olarak yayımlanıyor. Ayrıca noter onaylı tam listeler, çekilişten sonra 2-3 gün içerisinde TOKİ ve e-Devlet sistemindeki bireysel sorgulama ekranlarına tamamen yansımış oluyor.