Ramazan’da çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır? Hadislerle açıklama





Ramazan ayında çekilecek tesbihler

Ramazan ayında her pazartesi günü gün boyunca her ibadetin ardından "La havle vela Kuvvete illa billa hüvel aliyhül azim" ( Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyla elde edilir.) tespihi çekilmelidir. Her pazartesi mutlaka bin defa çekilmesi gereken zikir olduğunu söylemek mümkündür.





Her salı günü 100 defa olacak şekilde "Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül" ( Allah bize Hz. Muhammed'e layık olma mükafatı versin.) salavatı çekilmedir.





Her çarşamba günü "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" (Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini dilerim.) tövbe istiğfar tespihi çekilmelidir. Bu tespih çarşamba günleri 100 defa çekilir.





Her perşembe günü "Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym" (Allah büyüktür ve onu hamd ile tespih ederim.) tespihi bin defa çekilmelidir.

Her cuma günü bin defa Allah tespihi çekilerek zikredilmelidir.





Her cumartesi günü "La ilahe illallah" tevhidi çekilmelidir. Bu tespih bin defa yapılmalıdır.





Her pazar günü ise "Ya Hayyu Ya Kayyum" tespihi ile Allah'ın isimleri zikredilmelidir.

Bu tespihler günlük olarak belirlenmiş olan tespih listesidir. Ancak bunların dışında ihmal edilmemesi gereken tespihler mevcuttur. Örneğin "la ilahe İllallah" tespihi her gün mutlaka ibadetlerin ardından olmak suretiyle günde yüz defa çekilmelidir. Ayrıca Allahummerham ummete Muhammed (Allah'ım ümmeti Muhammede merhamet eyle) tespihi çekilerek tüm ümmet için af dilenmelidir.







