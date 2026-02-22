Kusmakla oruç bozulur mu, Diyanet fetvası kusmayla ilgili fetvası nasıl?

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de kusmanın orucu bozup bozmadığıdır. Kusmak orucu bozar mı sorusunun cevabı, kusmanın isteyerek mi yoksa istemsiz mi olduğuna göre değişmektedir.

Kusmayla oruç bozulur mu?

Kusmakla oruç bozulur mu?

Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ”ağız dolusu” olması hâlinde, orucu bozar.

Hz. Peygamber(s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

Mideden ağza gelen suyu yutmak

Mideden ağza gelen suyu yutmak orucu bozar mı?

Tedavî amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte olup, çok az bir kısmı ise mideye ulaşmaktadır. Bu da, dinî açıdan abdestte ağza su vermede olduğu gibi af kapsamında değerlendirildiğinden orucu bozmaz.

Ezan Okunurken Kusmak Orucu Bozar mı?

Ezan esnasında veya ezandan önce istemsiz bir şekilde kusmak, kaza veya kefaret gerektirmez. Bu durum orucu bozmaz. Kişi ezan esnasında istemeden ağız dolusu kusarsa orucu bozulmuş olmaz.

Sahurdan Sonra Kusmak Orucu Bozar mı?

Sahurdan sonra, oruçlu iken kusmak orucu bozmaz. Ancak kişi bilerek ve isteyerek kusuyor ise ve kusmuk miktar ağız dolusu ise orucu bozulur.

Ramazan Ayında Kusmak Orucu Bozar mı?

İstem dışı olduktan sonra herhangi bir zamanda tutulan oruç kusma neticesinde bozulmaz.

Orucu bozan bozmayan durumlar

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?

Tedavî amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte olup, çok az bir kısmı ise mideye ulaşmaktadır. Bu da, dinî açıdan abdestte ağza su vermede olduğu gibi af kapsamında değerlendirildiğinden orucu bozmaz.

Orucu bozmayan şeyler