Kusmakla oruç bozulur mu, Diyanet fetvası kusmayla ilgili fetvası nasıl?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında “kusmak orucu bozar mı?” sorusu yer alıyor. İslam’a göre istem dışı gerçekleşen kusma orucu bozmazken, kişinin kendi isteğiyle kusması durumunda oruç bozulur ve kazası gerekir. Bununla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, mideden ağza ya da boğaza kadar yükselen suyun geri dönmesi orucu bozar mı? sorusuna yanıt aranıyor.
Kusmakla oruç bozulur mu?
Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ”ağız dolusu” olması hâlinde, orucu bozar.
Hz. Peygamber(s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.
Mideden ağza gelen suyu yutmak orucu bozar mı?
Tedavî amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte olup, çok az bir kısmı ise mideye ulaşmaktadır. Bu da, dinî açıdan abdestte ağza su vermede olduğu gibi af kapsamında değerlendirildiğinden orucu bozmaz.
Ezan Okunurken Kusmak Orucu Bozar mı?
Ezan esnasında veya ezandan önce istemsiz bir şekilde kusmak, kaza veya kefaret gerektirmez. Bu durum orucu bozmaz. Kişi ezan esnasında istemeden ağız dolusu kusarsa orucu bozulmuş olmaz.
Sahurdan Sonra Kusmak Orucu Bozar mı?
Sahurdan sonra, oruçlu iken kusmak orucu bozmaz. Ancak kişi bilerek ve isteyerek kusuyor ise ve kusmuk miktar ağız dolusu ise orucu bozulur.
Ramazan Ayında Kusmak Orucu Bozar mı?
İstem dışı olduktan sonra herhangi bir zamanda tutulan oruç kusma neticesinde bozulmaz.
Orucu bozan şeyler nelerdir?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?
Orucu bozmayan şeyler
- 1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,
- 2- Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi,
- 3- Oksijen tüpüyle suni hava vermek,
- 4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,
- 5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,
- 6- Boğaza toz, duman vs. kaçması,
- 7- İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,
- 8- Göze ilaç damlatmak, ıslak lens takmak,
- 9- Gıybet etmek,
- 10- Rüyada ihtilâm olmak,
- 11- Diş çukuruna ilâç koymak,
- 12- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,
- 13- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,
- 14- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,
- 15- Sakındığı hâlde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,
- 16- Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,
- 17- Ağzını yıkadıktan sonra, kalan yaşlığı tükürükle yutmak,
- 18- Dişleri arasında kalan nohuttan küçük olan şeyi yutmak,
- 19- Hacamat olmak, kan aldırmak,
- 20- Kulağına su kaçması,
- 21- Uyanıkken, sadece bakarak cünüp olmak,
- 22- Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak,
- 23- Gusletmek, banyo yapmak,
- 24- İdrar yoluna pamuk koymak, [Şafii'de bozar.]
- 25- Sağlam deriye ilaç, krem, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,
- 26- Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,
- 27- Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,
- 28- Arı sokması,
- 29- Dudaktaki yaşlığı yutmak,
- 30- Banyoda oluşan su buharını teneffüs etmek,
- 31- Kuru parmağı, ön veya arka tarafa sokmak, [Şafii'de bozar.]
- 32- Ele iğne batıp, kırığının içinde kalması,
- 33- Kulağa pamuklu çubuk sokmak, [Şafii'de bozar.]
- 34- Kanayan yere, kanın durması için kan taşı sürmek,
- 35- Ağza gelen yemeği, balgamı, kusmuğu veya baştan burna gelen akıntıyı yutmak.