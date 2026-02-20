Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Diyanet'e göre kan vermek orucu bozar mı?

Diyanet'e göre kan vermek orucu bozar mı?

16:4320/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kan vermek oruca zarar verir mi?
Kan vermek oruca zarar verir mi?

On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat itibarıyla başladı. Oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, gün boyunca dikkat edilmesi gereken hususları yeniden gözden geçirirken, orucu bozan ve bozmayan durumları da araştırıyor. Özellikle sağlıkla ilgili konular bu dönemde daha fazla merak ediliyor. Bu kapsamda en çok sorulan sorulardan biri de kan vermenin oruca zarar verip vermediği oluyor. Uzmanların ve dini kaynakların değerlendirmeleri doğrultusunda, kan vermenin oruca etkisi her Ramazan olduğu gibi bu yıl da gündemdeki yerini koruyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetine dair sorular da gündeme geldi. En çok merak edilen konulardan biri ise kan vermenin orucu bozup bozmadığı. Özellikle kan bağışında bulunmak isteyenler, bu ibadetin oruca zarar verip vermeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte Diyanet’in açıklamaları ve fıkhi değerlendirmeler.

Burun kanaması orucu bozar mı?

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Burun kanamasının şekli orucun bozulup bozulmayacağını belirlemektedir. Kasten kanın yutulması durumunda oruç bozulur. Bilmeyerek veya unutarak yeme içme durumunda oruç bozulmaz. Bu kural kan için de geçerlidir.

Bilmeyerek veya istemeyerek kanın mideye ulaşması durumunda oruç bozulmaz. Oruç tutan kişinin burnu kanadığı zaman pamukla engellemelidir. Buruna pamuk tıkamanın oruç açısından herhangi bir mahsuru yoktur. Su ile temizlerken kasten suyu yutmak orucu bozar. Kanama sonucu bayılma meydana geldiği zaman da oruç bozulmaz. Ancak hasta acil bir durumdaysa ilaç verilir ve hasta Ramazan sonunda bu orucunu kaza eder.

VÜCUTTAN KAN AKMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği orucu bozan durumlar bilgisine göre burun kanamasının orucu bozup bozmadığı hakkında bir detay yer almamaktadır.

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Oruçlunun bedenindeki yaradan çıkan kanın oruca bir zararı olmaz ve bununla oruç bozulmaz.

ORUÇLU İKEN KAN VERMEK VE VÜCÜDA KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.),
“Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.”
(Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).
Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi
“Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.”
şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.
#Kan orucu bozar mı
#Ramazan
#Oruç
#Kan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Edirne kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Edirne kura çekiliş listesi