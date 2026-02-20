On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat itibarıyla başladı. Oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, gün boyunca dikkat edilmesi gereken hususları yeniden gözden geçirirken, orucu bozan ve bozmayan durumları da araştırıyor. Özellikle sağlıkla ilgili konular bu dönemde daha fazla merak ediliyor. Bu kapsamda en çok sorulan sorulardan biri de kan vermenin oruca zarar verip vermediği oluyor. Uzmanların ve dini kaynakların değerlendirmeleri doğrultusunda, kan vermenin oruca etkisi her Ramazan olduğu gibi bu yıl da gündemdeki yerini koruyor.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetine dair sorular da gündeme geldi. En çok merak edilen konulardan biri ise kan vermenin orucu bozup bozmadığı. Özellikle kan bağışında bulunmak isteyenler, bu ibadetin oruca zarar verip vermeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte Diyanet’in açıklamaları ve fıkhi değerlendirmeler.
BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?
Burun kanamasının şekli orucun bozulup bozulmayacağını belirlemektedir. Kasten kanın yutulması durumunda oruç bozulur. Bilmeyerek veya unutarak yeme içme durumunda oruç bozulmaz. Bu kural kan için de geçerlidir.
Bilmeyerek veya istemeyerek kanın mideye ulaşması durumunda oruç bozulmaz. Oruç tutan kişinin burnu kanadığı zaman pamukla engellemelidir. Buruna pamuk tıkamanın oruç açısından herhangi bir mahsuru yoktur. Su ile temizlerken kasten suyu yutmak orucu bozar. Kanama sonucu bayılma meydana geldiği zaman da oruç bozulmaz. Ancak hasta acil bir durumdaysa ilaç verilir ve hasta Ramazan sonunda bu orucunu kaza eder.
VÜCUTTAN KAN AKMASI ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği orucu bozan durumlar bilgisine göre burun kanamasının orucu bozup bozmadığı hakkında bir detay yer almamaktadır.
Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).
Oruçlunun bedenindeki yaradan çıkan kanın oruca bir zararı olmaz ve bununla oruç bozulmaz.