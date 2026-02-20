BİLSEM sınav sonuçları 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecinde gözler sonuç tarihine çevrildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ön değerlendirme uygulamalarına katılan ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında aday gösterilen öğrencilerin bireysel değerlendirme aşamasına geçip geçemeyeceği, sonuçların ilan edilmesiyle netleşecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ NE ZAMAN? 2026 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınav takvimi (öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci) kapsamında BİLSEM ön değerlendirme sınav süreci 15 Aralık 2025 itibarıyla başladı. Ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.