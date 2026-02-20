Mahkemeden Trump'ı üzecek karar: Keyfi gümrük tarifelerine yetkisi yok

ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti. ABD Başkanı Trump, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye, 'ithalata ulusal güvenlik katmak ve ticaret açığını kapatmak' gerekçesiyle yüksek oranlı ek gümrük tarifleri getirmişti.
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump döneminde uygulanan ek gümrük vergileri hakkında önemli bir karar verdi.
Mahkeme, Trump yönetiminin söz konusu tarifeleri dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) başkana tek taraflı ve kapsamlı gümrük vergileri koyma yetkisi vermediğine hükmetti.
Kararda, ABD Anayasası’na göre vergi ve tarife koyma yetkisinin esas olarak Kongre’ye ait olduğu vurgulandı.
Yüksek mahkemeden Trump'ı üzecek karar
Trump yönetimi, özellikle Çin başta olmak üzere bazı ülkelere yönelik ithalata ek vergiler getirmiş ve bu adımları ulusal güvenlik ile ticaret açığını azaltma gerekçesiyle savunmuştu.
Ancak Yüksek Mahkeme, IEEPA’nın ekonomik yaptırımlar için kullanılabileceğini, fakat geniş çaplı ve kalıcı tarifeler uygulamak için açık bir yetki sağlamadığını belirtti.
Kararın, mevcut tarifelerin hukuki durumunu doğrudan etkilemesi ve federal hükümetin ticaret politikalarında yeni bir düzenleme sürecini başlatması bekleniyor.