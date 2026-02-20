Mahkemeden Trump'ı üzecek karar: Keyfi gümrük tarifelerine yetkisi yok

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump döneminde uygulanan ek gümrük vergileri hakkında önemli bir karar verdi.

Mahkeme, Trump yönetiminin söz konusu tarifeleri dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) başkana tek taraflı ve kapsamlı gümrük vergileri koyma yetkisi vermediğine hükmetti.

Kararda, ABD Anayasası’na göre vergi ve tarife koyma yetkisinin esas olarak Kongre’ye ait olduğu vurgulandı.

Yüksek mahkemeden Trump'ı üzecek karar

Trump yönetimi, özellikle Çin başta olmak üzere bazı ülkelere yönelik ithalata ek vergiler getirmiş ve bu adımları ulusal güvenlik ile ticaret açığını azaltma gerekçesiyle savunmuştu.

Ancak Yüksek Mahkeme, IEEPA’nın ekonomik yaptırımlar için kullanılabileceğini, fakat geniş çaplı ve kalıcı tarifeler uygulamak için açık bir yetki sağlamadığını belirtti.

Kararın, mevcut tarifelerin hukuki durumunu doğrudan etkilemesi ve federal hükümetin ticaret politikalarında yeni bir düzenleme sürecini başlatması bekleniyor.