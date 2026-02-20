Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Mahkemeden Trump'ı üzecek karar: Keyfi gümrük tarifelerine yetkisi yok

Mahkemeden Trump'ı üzecek karar: Keyfi gümrük tarifelerine yetkisi yok

18:1520/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Trump, geçtiğimiz aylarda eline aldığı dövizlerle hangi ülkeye ne kadar ek gümrük tarifesi uygulayacağını duyurmuştu.
Trump, geçtiğimiz aylarda eline aldığı dövizlerle hangi ülkeye ne kadar ek gümrük tarifesi uygulayacağını duyurmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti. ABD Başkanı Trump, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye, 'ithalata ulusal güvenlik katmak ve ticaret açığını kapatmak' gerekçesiyle yüksek oranlı ek gümrük tarifleri getirmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump döneminde uygulanan ek gümrük vergileri hakkında önemli bir karar verdi.

Mahkeme, Trump yönetiminin söz konusu tarifeleri dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) başkana tek taraflı ve kapsamlı gümrük vergileri koyma yetkisi vermediğine hükmetti.

Kararda, ABD Anayasası’na göre vergi ve tarife koyma yetkisinin esas olarak Kongre’ye ait olduğu vurgulandı.

Yüksek mahkemeden Trump'ı üzecek karar

Trump yönetimi, özellikle Çin başta olmak üzere bazı ülkelere yönelik ithalata ek vergiler getirmiş ve bu adımları ulusal güvenlik ile ticaret açığını azaltma gerekçesiyle savunmuştu.

Ancak Yüksek Mahkeme, IEEPA’nın ekonomik yaptırımlar için kullanılabileceğini, fakat geniş çaplı ve kalıcı tarifeler uygulamak için açık bir yetki sağlamadığını belirtti.

Kararın, mevcut tarifelerin hukuki durumunu doğrudan etkilemesi ve federal hükümetin ticaret politikalarında yeni bir düzenleme sürecini başlatması bekleniyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#ABD
#Donald Trump
#gümrük tarifeleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih? MEB 2026 İOKBS sınav takvimi