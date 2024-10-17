Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Çin'den Avrupa Birliği'ne 'ekonomik' misilleme: Gümrük tarifeleri artacak

Çin'den Avrupa Birliği'ne 'ekonomik' misilleme: Gümrük tarifeleri artacak

19:3017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Avrupa'da üretilen araçlar (Foto: AFP)
Avrupa'da üretilen araçlar (Foto: AFP)

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Çin'den ithal elektrikli araçlara ilave gümrük vergileri getirilmesi konusunda çalışmalara başlamıştı. Pekin yönetiminin, AB'nin bu kararına karşılık, büyük motor hacmine sahip benzinli ithal araçlara yönelik gümrük tarifelerini artırmayı planladığı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, bu kategoride (büyük motorlu benzinli araçlara ilişkin) gümrük tariflerini artırmaya yönelik tedbirler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Sözcü Hı, çeşitli faktörleri kapsamlı şekilde değerlendirdikten sonra bu konuda bir karara varacaklarını ifade etti.

Zamanlaması dikkat çekti

Pekin'in tarifeleri artırmaya yönelik planının, dünyada çok sayıda ülkenin ulusal sanayilerini koruma kaygısıyla Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik ilave gümrük tarifleri uyguladığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

AB'nin Çin'e yaptırım kararı

En son Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 4 Ekim'de yaptıkları oylamada Avrupa Komisyonunun yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından Çin'den ithal elektrikli araçlara ilave gümrük vergileri getirilmesi önerisine destek vermişti.

Çin'in atacağı adımın, özellikle ülkedeki yüksek motorlu taşıtların büyük bölümünü ihraç eden bazı AB ülkelerinin şirketlerini etkilemesi bekleniyor.



#Çin
#Avrupa Birliği
#Otomobil
#Gümrük vergisi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 18 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri