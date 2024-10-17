Çin'den Avrupa Birliği'ne 'ekonomik' misilleme: Gümrük tarifeleri artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Bakan Alparslan Bayraktar'ın ziyaretinde, Türkiye ile Çin arasında "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Bayraktar, Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'nda yaptığı konuşmada enerji dönüşümünde kritik minerallerin önemine dikkati çekerek bu alanda güçlü uluslararası ve bölgesel işbirliği çağrısı yaptı.