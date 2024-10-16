Türkiye ile Çin arasında 'madencilik' alanında iş birliği: İmzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve madencilik alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'i ziyaret etti. Bakan Alparslan Bayraktar'ın ziyaretinde, Türkiye ile Çin arasında "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Bayraktar, Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'nda yaptığı konuşmada enerji dönüşümünde kritik minerallerin önemine dikkati çekerek bu alanda güçlü uluslararası ve bölgesel işbirliği çağrısı yaptı.
Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konferansın marjında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ile bir araya geldi.
İki bakanın görüşmesinde, Türkiye ile Çin arasında "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.
Bakan Bayraktar, Vang ile görüşmesinde Çin ile Türkiye arasındaki enerji işbirliğinin üst düzeyde geliştiğini, çok sayıda Çinli şirketin Türkiye'de yatırımları bulunduğunu, buna ilave olarak madencilik alanında da son bir yıldaki üst düzey temaslarla yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.
Kritik madenlerde işbirliği
Türkiye'nin yakın tarihte çok önemli bir nadir toprak elementi ve kritik maden rezervini keşfettiği hatırlatan Bayraktar, burada partner olarak birlikte çalışabilecek, bu teknolojiyi birlikte geliştirebilecek ülkeleri ve şirketleri aradıklarını ve bu konuda bir karar aşamasına gelmek üzere olduklarını kaydetti.
Çinli Bakan Vang da madenciliğin Çin ile Türkiye arasında önemli işbirliği potansiyeli barındıran alanlardan biri olduğunu belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile iki ülke liderinin vardığı görüş birliği doğrultusunda madencilik alanında karşılıklı yarara ve kazan-kazan olgusuna dayalı gerçekçi işbirliğini geliştirmeye gayret göstereceklerini ifade etti.
Enerji dönüşümü ve kritik mineraller
Bakan Bayraktar, Tiencin'deki Uluslararası Madencilik Konferansı'nın bakanlar oturumuna katılarak burada bir konuşma yaptı.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılabilmesi için enerji dönüşümü açısından kritik önemdeki madenlere olan talebin 2040 yılına dek 4 kat artması gerektiğini belirttiğine işaret eden Bayraktar, başarılı bir enerji dönüşümü için bu alanda tutarlı, sorumlu ve akılcı politikalara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.
Bakan Bayraktar, konferans marjında ayrıca Zimbabve, Kongo ve Tacikistan'ın madencilikten sorumlu bakanlarıyla da görüştü, bu ülkelerle Türkiye arasında işbirliği olanaklarını ele aldı.