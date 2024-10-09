Denizli'de yaşayan 53 yaşındaki kadın, her gün kabrini ziyaret ettiği eşinin mezarına gidince hayatının şokunu yaşadı. Eşinin mezar mermerlerine zarar verildiğini gören kadın, evlilik teklifini reddettiği kimselerin bunu yapmış olabileceğinden şüpheleniyor. Son olarak eşinin kabrine geçtiğimiz hafta perşembe günü geldiğini belirten Cennet Şanlıtürk, "Mezara bu yapılır mı? Dünden beri yanıyorum, bağırıyorum. Bunu yapanı bulun, cezasını verin. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Benimle evlenmek için istemeye gelenler oluyor. Onları reddediyorum. Onlar yapabilir mi bilmiyorum. Evlilik tekliflerini kabul etmediğim için olabileceğini düşünüyorum. Kimsenin günahını da almak istemiyorum. Bugün mezara bunu yapan yarın bana da bir şey yapabilir." ifadelerini kullandı.