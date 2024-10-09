Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 yılında hayata geçirilen kalıcı yaz saati uygulamasından kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceğine dair merak edilen soruyu cevapladı. Bakan Bayraktar yeni bir düzenlemeye işaret etti.
Kış saati uygulamasıyla ilgili son durum, sabah saatlerinde işe gitmek zorunda kalan vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Türkiye, 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Ancak vatandaşlar, kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceğini merak ediyor.
Yeni düzenleme sinyali
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve bu konuda açıklamalarda bulundu.
Saatler geri alınacak mı?
Eğer mevcut sistem devam ederse, bu yıl da Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmeyecek ve saatler bir saat geri alınmayacak.
Türkiye'de vatandaşlar 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece saat 03:00'da saatlerini geri almayacak ve yaz saati uygulamasını kullanmaya devam edecek.
Yaz saati uygulaması nedir?
Yaz saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yılın belirli dönemlerinde saatlerin bir saat ileri alınmasıdır. Genellikle ilkbahar aylarında başlayan bu uygulama, insanların sabahları daha erken güneş ışığına erişmelerini ve akşamları daha uzun süre gün ışığından faydalanmalarını sağlar. Bu uygulama, enerji tasarrufu sağlamayı ve verimliliği artırmayı hedefler.
Yaz saati uygulaması sonbaharda sona erer ve saatler yeniden geri alınarak normal saat düzenine dönülürdü.
18. yüzyılda ortaya çıktı
Yaz saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin bir saat ileri alınmasıdır. İlk kez Benjamin Franklin tarafından 18. yüzyılda önerilen bu fikir, I. Dünya Savaşı sırasında enerji tasarrufu amacıyla Almanya tarafından 1916’da resmen uygulanmaya başladı. Ardından birçok ülke bu uygulamayı benimsedi.
- Türkiye’de yaz saati uygulaması ilk olarak 1940'larda devreye girdi ve 1980'lerden itibaren düzenli olarak kullanıldı. 2016’da ise Türkiye, saatlerin geri alınmadığı kalıcı yaz saati düzenine geçti.