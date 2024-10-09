Sebzeler, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini düzenler, cilt sağlığını iyileştirir ve vücuda enerji sağlar. Dünya Sağlık Örgütü, beslenme üzerine yaptığı çalışmalarında; sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için bir kişinin gün içerisinde en az 5 kez sebze ve meyve tüketmesini öneriyor. Peki, sebzenin faydaları neler? Dünyanın en faydalı sebzesi hangisi? İşte tüm detaylar...

Dünyanın en faydalı sebzesi belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin William Paterson Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma dünyanın en sağlıklı sebzelerinin hangileri olduğunu ortaya çıkardı. Lif, potasyum, protein, kalsiyum, B12, A ve D vitaminleri bakımından sebzeler, meyvelere açık ara fark attı. 41 sebze ve meyvenin besin değerleri bakımından sıralandırıldığı listenin zirvesinde bol lif kaynağı olan ve içerisinde kalsiyumun, protein, A, B12 ve D vitaminlerinin yer aldığı bir sebze var ki insan sağlığı üzerinde muhteşem faydalar sağlıyor.





Tere 100 üzerinden 100 alarak dünyanın en faydalı sebzesi seçildi. Tereyi, Çin marulu, pazı, pancar yaprağı, ıspanak ve hindiba takip etti.

Terenin faydaları neler?

Düzenli tere tüketimi sağlığın olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamaktadır.





Terenin faydaları şu şekilde sıralanabilmektedir;

·Hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlamamaktadır.

·İnsan zihninin canlandırılmasına imkan tanır.

·Demir açısından oldukça zengin olduğundan kanın temizlenmesinde etkilidir.

·Soğuk algınlığına ya da öksürüğe karşı kullanılabilmektedir.

·Balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

·Tohumu içerdiği demir ve protein ile anne sütünü arttırmaktadır.

·Sigaranın vermiş olduğu zararların azaltılmasında etkilidir.

·Yapraklarından yapılacak olan lapa cildin güzelleşmesine katkı sağlamaktadır.

·Tere suyu saç köklerini besleyici bir özelliğe sahiptir. Saç dökülmesini azaltır.

·Metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamada etkin bir tol oynar.





Sağlığa en faydalı sebzeler arasında yer alan tere, içeriğindeki mineraller sayesinde kadınlarda adet döngüsünü düzenliyor. Bol miktarda içerdiği demir ve protein sayesinde emziren annelerin sütünün artırıyor. Yine doğumun ardından terenin bol tüketilmesi birçok uzman tarafından annelere önerilir.





Kanı ve bağırsakları temizler

Tere tüketimi vücuttaki kirli kadını temizlenmesine yardımcı oluyor. Sindirim sisteminin çalışması üzerinde de etkili olan tere, kabızlık problemi yaşayanlar için adeta bir müshil ilacı görevi görüyor.





Dizanteri tedavisinde kullanılır

Terenin tohumları ve balın karıştırılmasıyla hazırlanan kür ise dizanteri hastalığının tedavisinde oldukça etkilidir. Terenin tohumları tüketilmeden evvel suda kaynatılarak inceltilmelidir. Bağırsakları hareketlendiren tere, bağırsakları temizleyerek bağırsak sağlığına çok ciddi katkı sağlamaktadır. Bağırsakların hareketli olması ise çok daha rahat kilo verilmesini sağlamaktadır.





Böbrekleri temizler

Tere, en etkili idrar sökücü doğal ürünlerden biri. Böbrekleri temizleyen ve böbrek taşı oluşumunu engelleyen tere, bağırsakardaki parazitleri de hızlı bir şekilde dönüştürüyor.

Kanserli hücreler için savaşçı

Terenin tohumları, kanser hastalığının baş sebebi serbest radikallerle etkili bir şekilde savaşan antioksidanları içeriğinde barındırmaktadır. Bu antioksidanlar aynı zamanda dokularda kanserli hücrelerin neden olduğu zararlı etkileri yok ederek kanserli hücrelerin yıkıcı etkilerini azaltmaktadır.





Ciğerleri temizler

Terenin akciğere faydaları çok fazladır. Bu sebeple akciğer rahatsızlığı çekenlerin tere tüketmesi tavsiye edilir. Tere karaciğerin fonksiyonlarını artırarak toksinleri atmasına yardımcı olur.

Öksürük, bronşit ve astımın tedavisini destekler

Tere tüketimi öksürük, bronşit ve astım gibi sağlık problemlerinin tedavisinde de kullanılabilir. Tere ayrıca nefes darlığına da iyi gelir. Şiddetli öksürüğün hafiflemesine yardımcı olur.







