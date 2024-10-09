İçerdikleri vitaminler, mineraller ve lifler sayesinde sağlıklı bir yaşamın temel taşını oluşturan sebzeler vücuda sağladıkları faydalarla her yaştan insanın sağlıklı kalmasına destek oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, beslenme üzerine yaptığı çalışmalarında bir kişinin gün içerisinde en az 5 kez sebze ve meyve tüketmesini önerirken ABD'de yapılan bir çalışma dünyanın en faydalı sebzesini ortaya koydu. Peki, dünyanın en sağlıklı sebzeleri hangileri, Türkiye'de var mı? İşte tüm detaylar...
Sebzeler, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini düzenler, cilt sağlığını iyileştirir ve vücuda enerji sağlar. Dünya Sağlık Örgütü, beslenme üzerine yaptığı çalışmalarında; sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için bir kişinin gün içerisinde en az 5 kez sebze ve meyve tüketmesini öneriyor. Peki, sebzenin faydaları neler? Dünyanın en faydalı sebzesi hangisi? İşte tüm detaylar...
Dünyanın en faydalı sebzesi belli oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin William Paterson Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma dünyanın en sağlıklı sebzelerinin hangileri olduğunu ortaya çıkardı. Lif, potasyum, protein, kalsiyum, B12, A ve D vitaminleri bakımından sebzeler, meyvelere açık ara fark attı. 41 sebze ve meyvenin besin değerleri bakımından sıralandırıldığı listenin zirvesinde bol lif kaynağı olan ve içerisinde kalsiyumun, protein, A, B12 ve D vitaminlerinin yer aldığı bir sebze var ki insan sağlığı üzerinde muhteşem faydalar sağlıyor.
- Tere 100 üzerinden 100 alarak dünyanın en faydalı sebzesi seçildi.Tereyi, Çin marulu, pazı, pancar yaprağı, ıspanak ve hindiba takip etti.
Terenin faydaları neler?
Düzenli tere tüketimi sağlığın olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamaktadır.
- Terenin faydaları şu şekilde sıralanabilmektedir;
- ·Hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlamamaktadır.
- ·İnsan zihninin canlandırılmasına imkan tanır.
- ·Demir açısından oldukça zengin olduğundan kanın temizlenmesinde etkilidir.
- ·Soğuk algınlığına ya da öksürüğe karşı kullanılabilmektedir.
- ·Balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.
- ·Tohumu içerdiği demir ve protein ile anne sütünü arttırmaktadır.
- ·Sigaranın vermiş olduğu zararların azaltılmasında etkilidir.
- ·Yapraklarından yapılacak olan lapa cildin güzelleşmesine katkı sağlamaktadır.
- ·Tere suyu saç köklerini besleyici bir özelliğe sahiptir. Saç dökülmesini azaltır.
- ·Metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamada etkin bir tol oynar.
Sağlığa en faydalı sebzeler arasında yer alan tere, içeriğindeki mineraller sayesinde kadınlarda adet döngüsünü düzenliyor. Bol miktarda içerdiği demir ve protein sayesinde emziren annelerin sütünün artırıyor. Yine doğumun ardından terenin bol tüketilmesi birçok uzman tarafından annelere önerilir.
Kanı ve bağırsakları temizler
Dizanteri tedavisinde kullanılır
Böbrekleri temizler
Tere, en etkili idrar sökücü doğal ürünlerden biri. Böbrekleri temizleyen ve böbrek taşı oluşumunu engelleyen tere, bağırsakardaki parazitleri de hızlı bir şekilde dönüştürüyor.