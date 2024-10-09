Ülker CEO'su Mete Buyurgan ile Murat Ülker'den iş dünyası üzerine keyifli sohbet: Acaba sırlarımızı mı açıkladık?

Bence bir CEO’nun meslek kökeninden ziyade, organizasyonda en alt seviyeden en üst seviyeye kadar her konuya hâkim olması, bunun için doğru bir ekip kurması ve bu ekibe bir alan vererek liderlik etmesi büyük önem taşıyor. Ben işletme mezunuyum ama çok iyi mühendislerden oluşan bir kadrom var. Yıllar içinde onlar kadar bilgiye sahip olmak için çok çalıştım, merak ettim. Belki de kökenden ziyade meraklı biri olmak, kimin ne iş yaptığını, zorlukların ve başarıların neyle sonuçlanacağını bilmek çok kritik, işte o zaman öngörebilme yeteneğiniz de ciddi şekilde gelişiyor. Ben bilgiye önem veriyorum, kendimi de hep bu konuda geliştirmeye çalıştım. Üretimdeki bir aksaklığı anlamanın, satış toplantısındaki planlama sırasında çok işe yaradığını gördüm. Bütüncül bakışa sahip olmak için her fonksiyona hâkim olmak benim zevk aldığım bir konu, iyi bir ekiple başarı çıtası daha yukarı taşınıyor.