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Çin ile enerji açılımı

Çin ile enerji açılımı

Merve Safa Akıntürk
04:0014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
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Türkiye, Çin ile enerji ve madencilik alanlarında iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pekin ve Tianjin’de temaslarda bulunacak ve ana gündem enerjide dönüşüm olacak.

Türkiye, Çin ile enerji ve madencilik alanlarında iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayının ardından bu yıl ikinci kez Çin’e gidiyor. Yarın başlayacak ziyarette Bayraktar; Pekin ve Tianjin’de iki gün boyunca temaslarda bulunacak. Uluslararası Madencilik Konferansı’nda bir konuşma yapacak Bayraktar’ın; enerji dönüşümünde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve bu süreçte kritik minerallerin önemine dikkat çekmesi ve bu konularda iş birliği çağrısı yapması bekleniyor.Bayraktar, konferans katılımcılarıyla birçok ikili görüşme gerçekleştirecek.


MADENDE İŞ BİRLİĞİ

Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile bir araya gelecek. Türkiye ve Çin arasında başta kritik mineraller olmak üzere doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında mevcut ve potansiyel iş birliği ile bu iş birliğini üçüncü ülkelerde geliştirme konuları ele alınacak. Görüşme kapsamında ayrıca iki ülke arasına maden alanında da bir anlaşma imzalanması bekleniyor.


Alparslan Bayraktar

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

  • Bayraktar, Çin’in en büyük enerji firmalarından ve halihazırda Türkiye’de de önemli yatırımları olan SPIC ve Çin’in önde gelen nükleer şirketlerinden CNOS ile de birer görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde, yenilenebilir ve nükleer enerji alanında olası yatırım fırsatları değerlendirilecek. Bayraktar, geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdiği Pekin ziyaretinde Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile birlikte “Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”na imza atmıştı.


#çin
#türkiye
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