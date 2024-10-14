Çin ile enerji açılımı

Türkiye, Çin ile enerji ve madencilik alanlarında iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayının ardından bu yıl ikinci kez Çin’e gidiyor. Yarın başlayacak ziyarette Bayraktar; Pekin ve Tianjin’de iki gün boyunca temaslarda bulunacak. Uluslararası Madencilik Konferansı’nda bir konuşma yapacak Bayraktar’ın; enerji dönüşümünde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve bu süreçte kritik minerallerin önemine dikkat çekmesi ve bu konularda iş birliği çağrısı yapması bekleniyor.Bayraktar, konferans katılımcılarıyla birçok ikili görüşme gerçekleştirecek.