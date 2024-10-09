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Ekonomi
Altı ayda 12 milyon yolcu taşıdı

Altı ayda 12 milyon yolcu taşıdı

Mehmet Ali Parto
04:009/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
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Kerem Sarp
Kerem Sarp

AJet, 31 Mart’tan itibaren yaptığı seferlerde yaklaşık 12 milyon yolcu taşıdı. Şirketin gelecek hedeflerini anlatan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Filoyu gençleştirmeye çalışıyoruz. Yıl sonunda 16 milyon yolcu sayısına ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Türk Hava Yolları iştiraki AJet, 31 Mart'tan itibaren yaptığı seferlerde toplamda 12 milyona yakın yolcu taşıdı. AJet, 32 ülke ve 95 noktaya sefer gerçekleştiriyor, günlük ortalama 400-450 uçuş düzenliyor. Bir haftada 8 yeni hat devreye alan AJet, önceki gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in Tuzla Havalimanı arasında uçak seferlerine de başladı.


2025 HEDEFİ 104 UÇAK

Bosna’da hat açılışının ardından gazetecilerle bir araya gelen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, uçak filosunu gençleştirmeyi hedeflediklerini ve yolcu sayısını artırmak istediklerini söyledi. Sarp, “Yıl sonunda 16 milyon yolcu sayısına ulaşmak istiyoruz. 2025 için hedefimiz ise 20 milyon yolcu” diye konuştu. 90’a yaklaşan uçak sayısını gelecek yıl 104’ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Sarp, şunları kaydetti: “54 dış hat noktasına uçuş yapıyoruz. Yatırımlar devam ediyor. Filoyu gençleştirmeye çalışıyoruz. Filo gençleştikçe yakıt tasarrufunuz artıyor, aynı zamanda sürdürülebilirliğe katkınız oluyor. Yeni nesil uçakları aldığımızda hem yakıt maliyetlerimiz düşecek hem de yolcularımıza daha kaliteli hizmet sunmayı sağlayacağız.”


TUZLA’DAKİ POTANSİYELİ GÖRDÜK

Sarp, Avrupa’nın önemli tuz yataklarına sahip Tuzla’ya açtıkları hattın, Türkiye ile Hersek arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Talebe göre Tuzla hattındaki sefer sayısını artıracaklarını aktaran Sarp, “Tuzla, yabancı hava yollarının da yoğun olarak operasyon yaptığı, kendi içinde yıllık 500-600 bin trafiğin olduğu büyük bir havalimanı. Bu yüzden tercih ettik. Bu pazardan pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Sabiha Gökçen aktarmalı uçaklarla buraya yolcu taşıyacağız” dedi. Sarp ayrıca, AJet’in emniyetli ve konforlu bir uçuş deneyimi sunduğunu, uygun fiyat, yenilik ve projelerle anılan bir hava yolu olduğunu bildirdi.


Pilotumuzu kendimiz yetiştireceğiz

  • Sarp, hava yolları kapasitesi artıkça doğal olarak talebin de tetiklendiğini ifade etti. Türkiye’de pilot açığı olduğuna da dikkat çeken Sarp, “Kendi pilotumuzu yetiştirmek için yatırım yapacağız. Eğitim ve simülatör merkezlerimizi kurmak için harekete geçeceğiz” dedi.



#AJet
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#ekonomi

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