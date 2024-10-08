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AJet İstanbul-Tuzla seferlerine başladı

AJet İstanbul-Tuzla seferlerine başladı

Mehmet Ali Parto
04:008/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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AJet'in, Bosna Hersek'in Tuzla Havalimanı'na yaptığı ilk uçuş vesilesiyle düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na tablo hediye edildi.
AJet'in, Bosna Hersek'in Tuzla Havalimanı'na yaptığı ilk uçuş vesilesiyle düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na tablo hediye edildi.

AJet, İstanbul ile Bosna Hersek'in Tuzla kenti arasında uçak seferlerine başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Tuzla seferlerinin iki ülke arasındaki ilişki ve ticareti geliştireceğine inandığını vurguladı.

AJet, İstanbul Sabiha Gökçek Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in Tuzla Havalimanı arasında uçak seferlerine başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk uçuş vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bosna'nın Tuzla kentini ihmal edemezdik, buraya da mutlaka gelmeliydik. Türkiye, bulunduğu coğrafyada 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkeye ulaşabilmektedir. 'Sadece yakın coğrafyamıza değil, dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak' yaklaşımıyla hareket ediyoruz" dedi.


TİCARİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK

Türkiye'den 131 ülkede 347 farklı noktaya uçuş gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, "Sene sonunda bunu 349'a yükselteceğiz. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin iç hat seferlerinde de 12 hattı devreye aldık. AJet, 1 Ekim itibarıyla 7 yeni dış hatta devreye girdi, 8'incisini Tuzla'ya düzenlemiş olduk. İstanbul-Tuzla seferlerinin iki ülke arasındaki ilişki ve ticareti geliştireceğine inanıyorum" diye konuştu.


10 YILDA 44 ÜLKEYE ULAŞIRIZ

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp da 85 uçaktan oluşan filoyla yolcuları Türkiye'de 41, 32 ülkede 54 olmak üzere toplamda 95 destinasyona taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti: "10 yıl içinde bunu 44 ülke, 113 şehre çıkarmayı hedefliyoruz. AJet olarak Bosna Hersek’te ikinci hattımızı açmış bulunuyoruz. Açılışını yaptığımız Sabiha Gökçen-Tuzla hattında ise haftada bir gün (pazartesi) karşılıklı seferlerimiz olacak."




#AJet
#İstanbul
#Bosna Hersek
#ulaşım

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