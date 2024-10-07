Teslimatta süre şartı kalkıyor

Özellikle yemek ve gıda ürünü siparişlerinde kuryelerin dakikalarla yarışına çözüm geliyor. Uygulamalarda sipariş verildiği zaman ‘tahmini yetiştirme süresi’ kısmı bundan sonra olmayacak. Kuryelerin sabıka kaydına bakılacak ve belirli suçlardan hüküm giymiş kişiler kurye olamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrasında bir taslak hazırladı. İlgili yönetmelikte yapılacak düzenlemeden sonra gönderi için taşıma süresi taahhüdünün çıkarılması bekleniyor. Motokuryeler için yönetmelik değişikliği taslağımda son aşamaya gelindi. Sektör temsilcileri ve vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan düzenlemede önemli değişiklikler var.





MAKUL SÜRE AYARI

Gıda tüketiminde artan çevimiçi talep doğrultusunda motokuryelerin çalışma şartlarında yemek teslim süresi artık olmayacak. Mevcutta verilen yemek siparişinde tahmini yetiştirme süresi yer alırken artık bu süre sınırı olmayacak. Kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimini sağlayacak ibaresinin konması bekleniyor.





ZOR ADRESE DEĞİŞİKLİK

Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve motokuryelerin yaşadığı kazalar azalacak. Sektörde kullanılan araçların yaşlarına da sınırlama getirilecek. Kuryelerin yetki belgesi alması gerekecek. Herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçilecek. Ayrıca kullanılan taşıtlar Ulaştırma Bakanlığına bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçirilmesi önlenecek. Yetki belgesi şartı aranacak, kuryelerde şehir içi veya komşu iller arası faaliyet göstermek için P1 ve tüm illerde faaliyet göstermek için P2 yetki belgesi alınması zorunlu olacak. Yetki belgelerine kaydedilecek motosiklet ve mopedler 10 yaşından, asgari kapasiteyi sağlayacak kamyonet ve otomobiller ise 20 yaşından büyük olmayacak.





KURYEYE SABIKA KAYDI ŞARTI

Motokuryelerin vatandaşla birebir temasta olmasından kaynaklı kurye olmak isteyenlerde belirli suçlardan hükümlü olmama şartı aranacak. Yemek kuryeliği yapan işletmelerde, tek parçada en fazla 20 kilogram ağırlığı veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan ürünler taşınabilecek.





Kişisel bilgiler korunacak

Motokuryeler taşıdıkları gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak ve çevreyi ve insan sağlığını koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla gerekli tedbirlere dikkatli olacak. KVKK kapsamında, gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlayacak. Alıcısına teslim edilmeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Kuryelerde koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu da gelecek. Koruyucu ekipman içerisinde yer alan reflektifli yelek üzerine kurye ibaresi olacak.











