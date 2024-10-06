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Bir ilde daha petrol aranacak: Bakanlıktan beklenen onay çıktı

Bir ilde daha petrol aranacak: Bakanlıktan beklenen onay çıktı

11:076/10/2024, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye, enerji bağımsızlığını artırma hedefiyle petrol arama yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, bir ilde daha petrol arama heyecanı başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye, petrol arama yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Beş yıl süreyle aranacak

Buna göre, TPAO'ya Edirne il sınırları içinde yer alan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.



Türkiye daha önce yapılmayanı başaracak: Petrol keşfi an meselesi

Türkiye enerji bağımsızlığı için çalışmalarına son sürat devam ederken, bir yandan da açık denizlerdeki bayrağını dalgalandırıyor. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi için hazır. Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek Oruç Reis, yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis'i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali'ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Yeni görevde petrol keşfi an meselesi olurken Oruç Reis daha önce yapılmayanı başarmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi öncesinde İstanbul Boğazı’nda halkın ilgisiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Dolmabahçe'de düzenlenen törenle Somali'ye uğurladı. Görev için hazırlıklarını tamamlayan gemi, Somali açıklarında yürütülecek deniz araştırmalarına katılacak. Oruç Reis, stratejik önem taşıyan bu göreve İstanbul’dan uğurlanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı firkateynler de boğaz geçişi sırasında ona eşlik etti. Geminin Somali'deki görevinde, denizaltı kaynakları ve doğal zenginliklerin araştırılması amaçlanıyor. Bu görev, Türkiye’nin deniz araştırmaları ve savunma kabiliyetlerini uluslararası arenada güçlendirme adımlarından biri olarak öne çıkıyor.


#Edirne
#petrol arama
#TPAO

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