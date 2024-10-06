Bir ilde daha petrol aranacak: Bakanlıktan beklenen onay çıktı

Türkiye, enerji bağımsızlığını artırma hedefiyle petrol arama yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, bir ilde daha petrol arama heyecanı başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Türkiye, petrol arama yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Edirne'deki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Beş yıl süreyle aranacak
Buna göre, TPAO'ya Edirne il sınırları içinde yer alan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.