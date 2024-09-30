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Türkiye Ekonomisi
TPAO'nun 3 ilde petrol arama sahası genişletildi

TPAO'nun 3 ilde petrol arama sahası genişletildi

09:2930/09/2024, Pazartesi
AA
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TPAO'nun Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsat sahası genişletildi.
TPAO'nun Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsat sahası genişletildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 153 hektarlık saha ilave edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,
TPAO'nın Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır sınırları içinde sahip olduğu 23 petrol arama ruhsatına, 15 bin 153 hektarlık sahanın ilavesine karar verildi.
#Petrol
#Bingöl
#Elazığ
#Diyarbakır

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