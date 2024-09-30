TPAO'nun 3 ilde petrol arama sahası genişletildi

Türkiye’nin petrol ihtiyacının şimdiden yüzde 5’ini karşılayan Gabar’da müthiş bir çalışma temposu var. Bir taraftan 30 kulede sondaj gerçekleştiriliyor ve 47 kuyuda üretim yapılıyor. Diğer taraftan 240 tanker Hatay, Adıyaman ve Batman’a petrol taşıyor. Tanker trafiği bir dakika bile durmuyor çünkü trafiğin durması sahanın kapanması demek.