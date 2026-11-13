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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Hizmet sektörlerindeki değişim

Yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,5 arttı. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10,4 artış kaydedildi.

İdari ve destek hizmetleri ise aynı dönemde yüzde 7,3 azaldı.

Aylık endeks verileri

Hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Ulaştırma ve depolama ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde değişim görülmedi.

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Aylık bazda bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,6 azalırken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,1 arttı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,6 artış olurken, idari ve destek hizmetleri yüzde 4,1 azaldı.