İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 22’nci dönemin ilk Meclis toplantısında, iş dünyasının gündemindeki konuları İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç değerlendirdi.
Üretim, rekabet ve enerji gündemi
Türkiye’nin dezenflasyon sürecini sürdürmeye çalıştığını belirten Avdagiç, yüksek finansman maliyeti, üretim ve rekabet gücündeki sıkıntılar, enerji ithalatına bağlı dış kırılganlık ile sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin de gündemde olduğunu söyledi.
Ekonomide çözüme kavuşturulması gereken bazı hususları ve iş dünyasının önerilerini aktaran Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:
Sıkı finansal koşullar
2027 için dört hedef
İş dünyasının 2027 yılı hedeflerini değerlendiren Avdagiç, ana gündemin dezenflasyon ile üretim kapasitesi arasındaki denge olduğunu belirterek şunları kaydetti:
2027’ye girerken ana hedefimiz dezenflasyon uğruna üretim kapasitesini aşındırmadan makroekonomik istikrarı sağlamak ve küresel dönüşümün sunduğu fırsatları yatırıma çevirmek olmalıdır. Bunun için ise birincisi enflasyonla mücadeleyi kararlı biçimde sürdürmeliyiz. İkincisi sanayinin teknoloji ve verimlilik düzeyini yükseltmeliyiz. Üçüncüsü enerji bağımlılığını azaltmalıyız. Ve finansal sistemin güvenilirliğini güçlendirmeliyiz.
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