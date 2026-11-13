Türkiye’nin jeopolitik konumunun fırsatlar sunduğunu ifade eden Avdagiç,

"Jeopolitik konumumuz başta olmak üzere çok önemli fırsatlarımız var. Bu fırsatlarımızı ekonomik güce dönüştürmemiz ise; ancak ve ancak üretim, teknoloji, enerji güvenliği, sermaye ve kurumsal kapasitemiz ile mümkün olacaktır. Bunun için de başta hükümet ve özel sektör olmak üzere hepimize önemli görevler düşüyor."

diye konuştu.