Türkiye dahil 53 ülke ve kuruluştan tüm dünyaya çağrı: İsrail'den hesap sorulsun

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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülke ve kuruluş, İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardımların hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sarah MacIntosh, İngiltere, Katar ve Ürdün'ün öncülüğünde hazırlanan Gazze'de İnsani Yardıma ve Sağlık Hizmetlerine Erişim Eylem Çağrısı'nı imzalayan ülkeler adına bir açıklama yaptı.

MacIntosh, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan kapsamlı barış planının, 19 Ocak 2025'te üzerinde mutabık kalınan seviyelerin altında olmayacak şekilde, insani yardımların tamamının Gazze'ye derhal girişini öngördüğünü belirterek, "Bu henüz hayata geçirilmedi." dedi.

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"Gazze'ye insani yardımın erişimine derhal izin verilmeli"

Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana "siyasi iradenin izin verdiği durumlarda insani koşulların iyileştirilmesi yönünde ilerleme kaydedilmesinin mümkün olduğunu" kaydeden MacIntosh, ancak kış mevsiminin başlamasıyla Gazze'de çok sayıda insanın hala yeterli barınma imkanından yoksun olduğunu ve hipotermi, solunum yolu enfeksiyonları, su kaynaklı hastalıklar ve önlenebilir diğer hastalıklara maruz kalma riski taşıdığını söyledi.

MacIntosh, İsrail'deki seçimlerin ardından göreve gelecek İsrail hükümetine çağrılarını yineleyerek, "Gazze genelinde ve mevcut tüm sınır kapıları ile kara yolları üzerinden insani yardımların hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılmasına izin verilmesini ve bunun kolaylaştırılmasını" istedi.

Yardım çalışmalarına destek sözü

İsrail'e, "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki hastanelere tıbbi sevk sürecini yeniden başlatması", "sağlık ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar hakkında şeffaf cezai soruşturmaları başlatıp hızlandırması" ve "üst düzey uluslararası heyetlerin ve gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi" çağrısında bulundu.

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Yardım çalışmalarına destek sözü veren MacIntosh, "Bugün burada toplanan ülkeler, acil kış hazırlık çalışmalarına destek sağlamak da dahil olmak üzere, barınma, su, sanitasyon ve sağlık malzemeleri temin ederek Gazze'deki insani yardım çalışmalarını desteklemeyi, böylece acıları azaltmayı ve halk sağlığı risklerini hafifletmeyi taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.

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